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Осень — не только время собирать последние овощи, но и период подготовки огорода к новому сезону. Сейчас можно улучшить структуру почвы, восполнить запасы питательных веществ, уменьшить количество сорняков и создать условия для здорового роста растений весной.

Что стоит сделать на огороде — читайте на сайте ТСН.ua.

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Осенняя подготовка огорода — это инвестиция в следующий сезон. Уберите больные растительные остатки, позаботьтесь о плодородии земли, спланируйте севооборот и по возможности используйте сидераты или мульчу. Благодаря этому весной будет легче подготовить грядки к посадке, а растения будут иметь лучшие условия для роста и формирования урожая.

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Уберите остатки растений

После уборки урожая не оставляйте на огороде гнилые плоды, ботва и растительные остатки. В таких остатках могут зимовать возбудители болезней и вредители, которые весной будут снова повреждать овощи.

Следует удалить сорняки до того, как они успеют рассеять семена. Это поможет снизить количество нежелательной растительности следующего сезона.

Здоровые растительные остатки можно использовать для компостирования, а пораженные лучше убрать по отдельности и утилизировать в соответствии с местными правилами.

Позаботьтесь о плодородии почвы

После сезона активного выращивания овощей почва требует пополнения органических веществ. Для этого осенью можно внести зрелый компост или хорошо перепревший навоз, равномерно распределив их по грядкам.

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Органические материалы постепенно разлагаются, улучшают структуру земли и способствуют удержанию влаги. Важно не использовать свежий навоз непосредственно под овощные культуры: он может повредить корни, а избыток питательных веществ — нарушить баланс почвы.

Минеральные удобрения лучше подбирать с учетом того, какие культуры росли на грядках и чего не хватает земли. По возможности сделайте анализ почвы, чтобы не вносить удобрения наугад.

Перекапывание огорода

На то, стоит ли перекапывать огород осенью, влияют несколько факторов. Тяжелый, уплотненный грунт иногда требует осеннего рыхления или перекапывания, чтобы улучшить его структуру. Впрочем, на участке с легкой землей глубокая перекопка может быть излишней.

На грядках, где применяют щадящую обработку, можно ограничиться разрыхлением верхнего слоя и мульчированием. Такой подход помогает сохранить почвенную структуру и живущие в земле организмы.

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Посейте сидераты

Если часть огорода свободна, ее можно засеять сидератами — это растения, выращиваемые для улучшения состояния почвы. В зависимости от сроков и погоды осенью используют рожь, овес, горчицу или другие культуры, пригодные для местных условий.

Сидераты помогают прикрыть землю от вымывания и выветривания, а их корни способствуют поддержанию структуры почвы. Надземную массу можно оставить на поверхности как мульчу или заработать в грунт в подходящее время.

Не забудьте о севообороте

Одна из распространенных ошибок огородников — ежегодно сажать те же овощи на одном месте. Поэтому в почве могут накапливаться возбудители болезней и вредители. Именно поэтому осенью следует спланировать, где в следующем году будут расти томаты, огурцы, картофель, морковь, лук и другие культуры.

Например, не желательно несколько лет подряд высаживать томаты, перец, баклажаны или картофель на одной грядке, ведь они принадлежат к семейству пасленовых и имеют общих вредителей и болезни. По возможности возвращайте родственные культуры на прежнее место через несколько лет, чередуя их с растениями других семейств.

Замульчивайте грядки на зиму

Открытая почва зимой испытывает влияние осадков, ветра и перепадов температуры. Чтобы защитить его, можно использовать солому, измельченные здоровые листья или другую подходящую органическую мульчу.

Мульчирование помогает снизить эрозию, сдерживает рост сорняков и способствует сохранению влаги. В то же время, материал не должен быть заражен болезнями, а слой мульчи — чрезмерно плотным и мокрым.

Напомним, мы писали о том, действительно ли нужно убирать опавшие листья осенью.

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