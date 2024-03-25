Сделает вас младше: какой цвет волос выбрать женщинам после 50

Цвет волос может, как омолодить, так и прибавить возрасту.

Какой цвет волос выбрать, чтобы выглядеть моложе на несколько лет ? Этот вопрос актуален прежде всего для женщин старшего возраста. Ведь удачный оттенок омолаживает взгляд и подчеркивает черты лица.

В какой цвет краситься женщинам после 50 и каких оттенков лучше избегать – рассказываем дальше.

Как выбрать цвет волос по типажу

При выборе оттенка волос, макияжа и одежды важно знать свой тон кожи. Их делят на три подтона:

холодный,

теплый,

нейтральный.

Как определить свой подтон

Для этого достаточно посмотреть на запястье при дневном свете и определить цвет вен. Если они синие, серовато-сиреневые – это холодный подтон, а если цвет отдает зеленым, оливковым – теплый. Если цвета смешаны и трудно сказать – это, вероятно, нейтральный подтон.

Если по первому способу определить трудно, есть еще один – примерить украшения с серебряным и золотым финишем. Если при золотом оттенке кожа не бледнеет, а начинает сиять – подтон теплый. И аналогично с серебром: когда такое украшение придает вашему лицу красивый контраст и насыщенность – это холодный подтон.

Какой цвет подходит женщинам после 50 лет.

Телый блонд

Женщинам после 50 следует обратить внимание на светлые оттенки волос. Именно он способен "убирать", а не прибавлять лет. Среди прочего, блонд имеет множество оттенков, поэтому выбирайте именно тот, который подчеркнет вашу внешность.

Чтобы получить эффект омоложения, следует присмотреться к теплым оттенкам – медовому, пшеничному и бежевому.

Шоколадный

Этот оттенок выигрышно смотрится на брюнетках. В частности, он подойдет тем, кто привык к темным оттенкам, но кардинально менять имидж не планируют. Преимущество этого цвета – за ним легче ухаживать, чем за волосами светящихся оттенков.

Шоколадный цвет волос

Ореховый

Этот цвет придаст привлекательности обладательницам теплого цвета кожи. Его главная миссия – максимально осветить лицо.

Такой эффект подходит женщинам почти всех возрастов. Покраска одновременно предоставит локонам визуального объема. Лучшей техникой мелирования волос сегодня считают балаяж, поскольку именно она способна придать образовые эффектности и омолодить.

Ореховый цвет волос

Седой блонд

После 50 лет седые светлые волосы в сочетании с приятным оттенком блонда будут выглядеть максимально естественно. Такая покраска сделает образ более утонченным и элегантным.

Признаки неудачного выбора волос

К сожалению, часто неудачная покраска, влияет на весь образ и не то, как вас воспринимает общество. Есть определенные признаки, которые определяют, что цвет волос вам не подходит

Седой цвет волос

Кому не подходит блонд

Блонд вряд ли будет к лицу женщинам со светлой кожей. Девушки со светлыми бровями и ресницами в сочетании со светлым оттенком волосы вообще "потеряются", а лицо станет блеклым. В таком случае нужно сделать макияж более ярким или вообще отказаться от блонда.

В то же время обладательницам пепельной кожи не стоит злоупотреблять пепельным блондом, тогда как женщинам с желтоватой кожей — краситься в золотистый цвет.

Цвет волос должен быть темнее или светлее тон кожи. В общем, чистый блонд мало кому подходит, лучше подумать о пшеничных и медовых оттенках.

Рыжий, красный цвета

От рыжего цвета волосы желательно отказаться обладательницам желтоватого оттенка. Кожа с рыжими волосами покажется еще более желтой, что не придаст красоты.

Также если на лице заметны капилляры, а кожа подвержена покраснениям, лучше не краситься в красный цвет. Такое сочетание выделит все ваши покраснения, сделав их еще ярче.

Темный цвет

Женщинам со светящимся оттенком кожи лучше отказаться и от темных оттенков. От этого кожа станет еще бледнее, а выражение лица будет выглядеть болезненно. На таком лице видны все сосуды. Кроме того, такая комбинация устаревает своих владелиц.

Почему женщинам после 50 не стоит бояться длинных волос

Еще недавно владелицы длинных кос сразу избавлялись их с наступлением определенного возраста. Женщины в этом возрасте отказывались от беззаботных хвостиков и выбирали прически, нуждающиеся в укладке и частой подкраске. Однако, если вам за 50, и вы предпочитаете носить длинные волосы, не стесняйтесь делать это.

Длинные волосы на женщине

Стилисты отмечают, чем старше мы становимся, тем меньше натурального масла, которое увлажняет волосы, производит наша кожа головы, из-за чего наши вьющиеся или седые пряди становятся еще более грубыми.

Жирные кислоты кокосового молока проникают в волосы, восстанавливая увлажненность и смягчая пряди, а витамин Е уплотняет кутикулу волос, придавая ему дополнительный блеск. Кроме того, увлажняющий мед дополнительно кондиционирует пряди, чтобы они стали мягкими, блестящими и крепкими.Чтобы сделать: соедините 1⁄2 стакана кокосового молока из 2 столового меда. Нанесите на все влажные волосы; оставьте на 15 минут, затем смойте., – советуют стилисты.

Длинные волосы на женщине

Несмотря на это, если вы хотите сохранить красивые седые волосы, вы должны помнить, что седина имеет тенденцию быстро окисляться и, как результат, волосы приобретают желтый или оранжевый оттенок. Его можно нейтрализовать с помощью кондиционера с фиолетовым оттенком.

Раньше мы писали, почему волосы после 50 лет – больше не табу.

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