Первая купюра. Когда получили зарплату, возьмите первую купюру и не тратьте. Положите ее в кошелек, но отдельно от других денег. В народе считается, что она работает как магнит, притягивая новые финансовые потоки. Купюру можно завернуть в зеленую бумагу или салфетку, этот цвет символизирует изобилие. Время от времени произносите над ней слова: «Деньги к деньгам, добро к добру». Это простое действие создает энергетический «якорь» и помогает сохранить и приумножить доход.