Сделайте эти две вещи в день получения зарплаты — и деньги у вас никогда не будут заканчиваться
Наши предки верили: в день, когда в руки приходят деньги, энергия изобилия особенно мощная. Если правильно направить этот поток, то финансы не только не пропадут без следа, но и начнут приумножаться.
Есть два простых ритуала, которые помогают привлечь удачу и закрепить энергию богатства. Достаточно выполнять их в день получения зарплаты — и деньги в доме никогда не будут переводиться.
Сделайте эти два ритуала в день получения зарплаты — и деньги всегда будут при вас
Первая купюра. Когда получили зарплату, возьмите первую купюру и не тратьте. Положите ее в кошелек, но отдельно от других денег. В народе считается, что она работает как магнит, притягивая новые финансовые потоки. Купюру можно завернуть в зеленую бумагу или салфетку, этот цвет символизирует изобилие. Время от времени произносите над ней слова: «Деньги к деньгам, добро к добру». Это простое действие создает энергетический «якорь» и помогает сохранить и приумножить доход.
Соль и свеча для защиты денег. Вечером того же дня зажгите свечу, можно взять любую, но лучше зеленую, и насыпьте на тарелку немного соли. Проведите купюрой над пламенем и над солью, произнося слова: «Как соль не переводится на земле, так и деньги мои пусть не переводятся». После ритуала соль высыпьте за порог своего дома, она впитает негатив и зависть, которые могут блокировать финансовый поток.