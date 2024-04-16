Сделайте это, чтобы получить большой урожай сладких ягод: чем подкормить черешню во время цветения

Весной в саду очень много хлопот. Следует обрезать после зимы деревья и кустарники, побелить их, обработать от вредителей и болезней. Если на вашем участке растет черешня, не забудьте внести удобрения во время цветения, чтобы получить большой урожай ягод.

Именно в период цветения, а это апрель-май, нужно провести первую подкормку черешни весной. Вносить удобрения необходимо под дерево там, где у него располагаются основные корни, на расстоянии 1-1,5 м от ствола. Выкапывается небольшая траншея, которую сначала хорошо поливают водой.

Для подкормки вам нужно взять полведра (5-6 л) неразбавленного коровьего навоза (коровья). Развести водой до полного ведра и полить в траншее. Удобрения с азотом в сухую землю ни в коем случае не льем. Иначе корни могут получить сильный ожог.

Не забывайте и о второй подкормке. В этот раз уже вносятся калийные удобрения. Им дерево нужно подкармливать тогда, когда черешня готовится к плодоношению.

Опять же выкапывается траншея в 1-1,5 м от ствола, в которую засыпается древесная зола. На 1 дерево специалисты советуют брать не менее 0,5 кг. Когда пойдут дожди, она постепенно будет впитываться в землю, будет подкармливать дерево.

Читайте также: