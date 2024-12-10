Сделайте это – и пуансеттия будет цвести в течение всего сезона: уход за растением в домашних условиях

Пуансеттия, которую еще в народе называют "Рождественская звезда", часто украшает дома именно в сезон зимних праздников. Однако, чтобы растение цветуло в этот период, нужно правильно за ним ухаживать.

Пуансеттия начинает цвести в природной среде после двух месяцев короткого светового дня (около 10 часов). Вы можете создать у себя дома искусственные условия. Для этого специалисты дают несколько советов.

Прежде всего, с конца сентября или начала октября нужно ежедневно убирать горшок с растением из подоконника в темное место на 14 часов. Такой режим должен длиться не менее 8 недель, чтобы началось формирование бутонов.

К привычному уходу можно начать возвращаться, когда прицветники уже начнут раскрываться.

Также очень важно правильно ухаживать за растением в сам период цветения. Для этого соблюдайте следующие правила.

Для поливки следует использовать только отстоянную воду. Почву нужно увлажнять только тогда, когда она уже наполовину высохнет.

Раз в неделю пуансеттию важно подпитывать удобрением с высоким содержанием калия, которое будет поддерживать активное цветение. Если вы будете придерживаться таких простых рекомендаций, то "Рождественская звезда" подарит вам свои яркие краски именно на зимние праздники.

Читайте также: