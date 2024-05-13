Сделайте это – и в вашей семье никогда не будет бессмысленных конфликтов и недоразумений

Споры и недоразумения в семье часто могут возникать из-за сказанного слова или немытой чашки в раковине. Иногда такая бессмыслица перерастает в длительный конфликт, который может иметь непредсказуемые и плохие последствия для взаимоотношений. Чтобы этого избежать, психологи рекомендуют придерживаться шести простых правил в отношениях. Рассказываем, как предупредить ссоры в семье, ссылаясь на ресурс Brides.

Что нужно сделать, чтобы в семье не было ссор и недоразумений

Больше позитива. Если конфликты в семье возникают на ровном месте по нелепым ситуациям, то это может быть причиной внутренних состояний, провоцирующих агрессивную реакцию на внешние раздражители. Психологи рекомендуют в таком случае стараться смотреть на вещи положительно и по возможности с юмором реагировать на некстати произнесенное слово, неубранные вещи и т.д. Главное, стоит отличать, когда партнер нечаянно что-то сделал или сказал, а когда ваши личные границы нарушаются намеренно.

Если конфликты в семье возникают на ровном месте по нелепым ситуациям, то это может быть причиной внутренних состояний, провоцирующих агрессивную реакцию на внешние раздражители. Психологи рекомендуют в таком случае стараться смотреть на вещи положительно и по возможности с юмором реагировать на некстати произнесенное слово, неубранные вещи и т.д. Главное, стоит отличать, когда партнер нечаянно что-то сделал или сказал, а когда ваши личные границы нарушаются намеренно. Не старайтесь всегда быть правыми. Вы в отношениях хотите быть правыми или счастливыми? Постоянно задавайте себе такой вопрос, когда будете пытаться доказывать что-то партнеру. Психологи отмечают, что большинство конфликтов возникает именно тогда, когда один партнер пытается доказать другому, что тот не прав и не делает того, что нужно. Зато лучше озвучить свою потребность и аргументировать, почему она так важна для вас.

Вы в отношениях хотите быть правыми или счастливыми? Постоянно задавайте себе такой вопрос, когда будете пытаться доказывать что-то партнеру. Психологи отмечают, что большинство конфликтов возникает именно тогда, когда один партнер пытается доказать другому, что тот не прав и не делает того, что нужно. Зато лучше озвучить свою потребность и аргументировать, почему она так важна для вас. Сосчитайте до десяти, прежде чем сказать что-то плохое. Возьмите такую кратковременную паузу, тогда вы сможете подумать, стоит ли вам говорить какую-то неприятную вещь своему партнеру. Потому что иногда сгоряча можно наговорить того, что потом просто разрушит ваши отношения. На самом деле, когда человек говорит какие-то плохие вещи на другого, он чувствует себя обиженным. Поэтому лучше сказать правду, что вам плохо и больно от слов или действий вашего партнера, чтобы он понял, что делать так нельзя.

Возьмите такую кратковременную паузу, тогда вы сможете подумать, стоит ли вам говорить какую-то неприятную вещь своему партнеру. Потому что иногда сгоряча можно наговорить того, что потом просто разрушит ваши отношения. На самом деле, когда человек говорит какие-то плохие вещи на другого, он чувствует себя обиженным. Поэтому лучше сказать правду, что вам плохо и больно от слов или действий вашего партнера, чтобы он понял, что делать так нельзя. Говорите о своих чувствах. Надо научиться говорить о своих чувствах не через крики и обвинения партнера во всех смертных грехах, а говорить о своих эмоциях и чувствах. Таким образом, ваш партнер поймет, что вам больно, досадно или неприятно от его поступков и слов. Возможно, он даже не догадывается об этом и поступал так нечаянно, по каким-то своим причинам.

Надо научиться говорить о своих чувствах не через крики и обвинения партнера во всех смертных грехах, а говорить о своих эмоциях и чувствах. Таким образом, ваш партнер поймет, что вам больно, досадно или неприятно от его поступков и слов. Возможно, он даже не догадывается об этом и поступал так нечаянно, по каким-то своим причинам. Слушайте своего партнера. Во время конфликта все же нужно выслушать свою вторую половинку, чтобы прекратить ссору. А получается, что один из партнеров сосредотачивается на том, что он будет говорить и как будет действовать. И именно это является причиной продолжения конфликта, потому что люди не слышат друг друга, пытаясь доказать именно свою правоту. Лучше всего задавать вопросы и выслушивать ответы, таким образом, можно выяснить причины конфликта и вовремя устранить их.

Во время конфликта все же нужно выслушать свою вторую половинку, чтобы прекратить ссору. А получается, что один из партнеров сосредотачивается на том, что он будет говорить и как будет действовать. И именно это является причиной продолжения конфликта, потому что люди не слышат друг друга, пытаясь доказать именно свою правоту. Лучше всего задавать вопросы и выслушивать ответы, таким образом, можно выяснить причины конфликта и вовремя устранить их. Взаимопонимание. В ссоре участвуют двое, потому и конфликт следует решать в пользу обеих сторон. Если вы все же не можете уладить это самостоятельно и споры возникают постоянно, тогда психологи рекомендуют обращаться к специалистам, которые помогут разобраться и уладить проблему.

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