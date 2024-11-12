Сделайте это – и ваш смартфон будет держать заряд целый день: об этом почти никто не знает

Есть функция, которая быстро "съедает" заряд батареи, ее нужно выключить, чтобы телефон не разряжался.

Если быстро садится батарея, а вы практически не пользуетесь телефоном в течение дня, на это может быть причина. И дело здесь не в батарее. Немногие знают, однако есть такие функции, которые быстро разряжают телефон. Рассказываем, что нужно сделать, чтобы заряд батареи держался очень долго.

Что нужно сделать, чтобы смартфон долго не разряжался

Специалисты советуют не включать телефон на вибрационный режим. Вибромотор, работающий на смартфоне, быстро разряжает батарею. Поэтому эксперты рекомендуют не использовать эту функцию, чтобы смартфон дольше держал заряд.

Как отключить функцию вибросигнала: пошаговая инструкция

Надо открыть главное меню и найти иконку "Настройки".

Необходимо выбрать из выпадающего списка "Звуки и вибрация".

Перейдите в раздел "Вибрация во время вызова" и нажмите значок "Выключить".

После отключения вибросигнала ваш смартфон будет держать заряд в течение целого дня.

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