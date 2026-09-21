Вейгела. / © pexels.com

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Осень — самое время подготовить сад к зиме. После завершения цветения многие декоративные кусты нуждаются в обрезке: нужно убрать сухие, поврежденные и больные ветви, проредить загущенные кроны и избавиться от старых побегов. Впрочем, есть важный нюанс: не все цветущие кусты можно обрезать осенью.

Какие цветущие кусты нужно обрезать осенью, а какие лучше не трогать, читайте в материале ТСН.ua.

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Осенью лучше провести санитарную обрезку: убрать все сухое, больное, сломанное и явно лишнее. Радикальное формирование куста оставить на правильное для конкретного растения время. Следует отметить, что некоторые растения уже заложили цветочные почки на следующий год, поэтому неосторожная обрезка может оставить сад без привычных весенних или летних цветов.

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Перед тем как браться за секатор, следует выяснить, на каких побегах конкретный куст формирует цветы. Если растение цветет на побегах текущего года — осенью его можно обрезать сильнее. Если же цветочные почки формируются на прошлогодних побегах, основную обрезку лучше отложить до цветения.

Гибискус

Гибискус сирийский цветет на побегах этого года, поэтому его можно обрезать осенью. После завершения цветения следует убрать сухие, слабые и поврежденные ветви, а также проредить загущенную крону.

В то же время сильно обрезать гибискус осенью не обязательно. Основную формовочную обрезку лучше провести весной, когда станет ясно, как куст пережил зиму. Тогда можно укоротить побеги и придать растению желаемую форму.

Гортензия

Один из кустов, который можно обрезать осенью, — гортензия метельчатая. Она цветет на побегах текущего года, поэтому по завершении сезона можно удалить слабые, сухие и поврежденные ветви.

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Осенью можно укоротить побеги, формируя красивую крону. Сухие соцветия тоже следует убрать, потому что если зимой будут сильные снегопады, то мокрый снег может ломать ветки.

Впрочем, крупнолистную гортензию осенью сильно обрезать не стоит. Она часто формирует цветочные почки на побегах в прошлом году, поэтому после радикальной обрезки можно не дождаться цветения следующим летом.

Спирея

Спиреи широко распространены в украинских садах. Цветущие летом кусты можно обрезать после завершения цветения. Следует удалить старые и слабые побеги, а также проредить сам куст. Это стимулирует появление молодых веток, на которых в следующем году будет больше цветов.

Весеннецветущие спиреи осенью лучше не обрезать сильно — их побеги лучше формировать после цветения.

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Розы

Осенью розам нужна, прежде всего, санитарная обрезка: убирать сухие, больные и поврежденные побеги, а также листья и остатки соцветий.

Сильно укорачивать здоровые побеги осенью не стоит. Основную формовку кустов лучше проводить весной, после того как станет понятно, какие ветви успешно пережили зиму.

Лаванда

Лаванду после завершения цветения также следует обрезать. Следует убрать отцветшие соцветия и немного подкорректировать форму куста. Однако не следует обрезать лаванду до старой древесины, ведь из нее растение может плохо восстанавливаться.

Сирень

Сирень — один из распространенных декоративных кустов, но осень для основной обрезки не лучшее время. Цветочные почки он закладывает на побегах предыдущего года. Если осенью сильно укоротить ветви, следующей весной можно остаться без пышного цветения.

Сирень лучше обрезать сразу после завершения цветения. Тогда можно удалить отцветшие соцветия, лишнюю поросль и старые ветви.

Форзиция

Эти кусты не следует осенью сильно обрезать. Их ярко-желтые цветы появляются ранней весной на прошлогодних побегах. Поэтому, если обрезать куст осенью, вместе с лишними ветвями можно удалить и будущие цветочные почки. Формовочную обрезку форзиции лучше производить после цветения.

Вейгела

Вейгел также цветет на прошлогодних побегах, поэтому осенняя сильная обрезка ей не нужна. Если куст здоров, достаточно оставить его до весны. После цветения можно будет вырезать старые ветки и укоротить побеги, чтобы стимулировать рост молодых веточек.

Садовый жасмин

Белые душистые цветы жасмина появляются весной или в начале лета. Осенью не стоит увлекаться обрезкой. Старые и загущенные побеги лучше удалять после цветения, когда растению будет легче сформировать новые ветви для следующего сезона.

Напомним, мы писали о том, какие кусты нужно обязательно обрезать в сентябре, чтобы в следующем сезоне получить втрое больший урожай.

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