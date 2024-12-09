Сделайте это перед Новым годом, чтобы привлечь деньги и благополучие: действенный ритуал с корицей

Эзотерики утверждают, что существуют определенные ритуалы, помогающие нам привлечь в жизнь деньги. К примеру, вы можете обратить внимание на корицу.

О том, как привлечь благосостояние, рассказывает Gazeta.pl.

Те, кто уже давно занимается эзотерикой, хорошо знают, что корица — это именно та специя, которая довольно часто используется для усиления денежного потока, а также помогает создать некий барьер для отражения негатива. Чтобы привлечь финансовый успех, с ним готовят разнообразные блюда, добавляют к утреннему кофе.

Некоторые советуют мыть пол водой с корицей, чтобы улучшить бизнес и любые дела, связанные с деньгами. А если вы ждете важного звонка, то под телефон нужно насыпать щепотку молотой ароматной специи. Тогда уведомление от партнеров по бизнесу придет гораздо быстрее.

С помощью корицы также можно защитить свой дом от негативных людей, желающих вам зла. Просто повесьте над дверью ровно девять палочек специи, которые нужно перевязать веревкой. Можете дополнительно насыпать или положить корицу на всех подоконниках и у самой двери. Это усилит "щит".

А вот если положить одну палочку корицы в кошелек, то у вас никогда не будет никаких проблем с финансами. Деньги просто сами будут течь в руки. Эзотерики утверждают, что успех очень любит этот пряный запах.

Корица издавна считается специей, помогающей избавиться от застоя, который и мешает вам добиться успеха. Если вы хотите вовлечь в свою жизнь больше денег, то в Новый год следует провести один простой ритуал.

Возьмите пару обуви, которую вы чаще всего носите. Это могут быть сапоги, ботинки, кроссовки и т.д. Тщательно натрите их корицей и еще и насыпьте немного специи внутрь. Затем обуйте и походите хотя бы день. Вы привлечете деньги, благополучие и улучшите свое финансовое положение.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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