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Сделайте это прямо сейчас: как подготовить дом к морозам и отключениям света — действенные советы
Особое внимание требует подготовка дома к возможным отключениям электроэнергии, когда для обогрева и резервного питания используют генераторы и альтернативные источники тепла.
Перед наступлением холодов украинцам следует проверить отопительное оборудование, электропроводку и позаботиться о пожарной безопасности в доме.
В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям напомнили основные правила, которые помогут подготовить жилье к зиме и уменьшить риск пожаров и несчастных случаев.
Как подготовить отопление к морозам
Перед началом отопительного сезона необходимо осмотреть печь, камин и дымоход. Важно проверить, нет ли трещин и других повреждений, очистить дымоход от сажи и убедиться, что тяга работает должным образом.
Если дом отапливается газовым или твердотопливным котлом, следует заказать технический осмотр оборудования у специалистов. Это поможет вовремя выявить неисправности, которые могут привести к пожару или отравлению угарным газом.
Что проверить в электросети
Перед зимой следует осмотреть электропроводку, розетки, выключатели и удлинители. Поврежденные кабели и неисправные элементы следует заменить.
Также следует соблюдать правила использования электроприборов: не перегружать сеть и не подключать одновременно несколько мощных устройств к одной розетке. Электрообогреватели нельзя оставлять включенными без присмотра.
Как безопасно пользоваться генератором
При отключении света генератор может стать источником резервного питания. Однако перед использованием необходимо проверить его техническое состояние и приготовить запас горючего.
Генератор запрещено запускать в доме, гараже, подвале или любом другом закрытом помещении. Его нужно устанавливать под открытым небом, по меньшей мере в шести метрах от окон, дверей и вентиляционных проемов, с учетом требований производителя.
Причина — угарный газ в выхлопах генератора. Он не имеет цвета и запаха, но может вызвать тяжелое отравление и смерть.
Где хранить горючее и газовые баллоны
Бензин и другое горючее нужно держать в герметичных емкостях, предназначенных для этого, подальше от огня и нагревательных приборов. Нельзя хранить запасы горючего рядом с печами, котлами и другими источниками тепла.
Газовые баллоны следует размещать в соответствии с правилами безопасности — в специально оборудованных и вентилируемых местах. Необходимо также регулярно проверять состояние оборудования и герметичность соединений.
Если в помещении появился запах газа, то нельзя включать или выключать электроприборы. Если это безопасно, нужно перекрыть подачу газа, покинуть помещение и позвонить в аварийную газовую службу с безопасного места.
Какие средства пожарной безопасности должны быть дома
В частном доме рекомендуют установить датчики дыма, а при необходимости — и датчики угарного газа. Их исправность и батареи следует проверять регулярно.
Также следует иметь огнетушитель, соответствующий возможным типам возгорания. Важно следить за его состоянием и сроком годности, а всем членам семьи объяснить, где он расположен и как им пользоваться.
Почему нужно проверить чердак, подвал и котельную
Перед началом холодов следует осмотреть хозяйственные помещения, в том числе чердак, подвал и котельную. Проходы к отопительному оборудованию должны оставаться свободными, а легковоспламеняющиеся материалы нельзя составлять вблизи источников тепла.
Отдельное внимание нужно уделить пространству возле дымоходов и электрощитков. Он должен быть в надлежащем состоянии и не загроможден посторонними предметами.
Как действовать в случае пожара
Заранее определите пути эвакуации из дома и убедитесь, что выходы не заставлены мебелью или вещами. Члены семьи, в частности дети, должны знать, как поступать в случае пожара или другой чрезвычайной ситуации.
Если возникло возгорание, не следует пытаться потушить его самостоятельно, если это создает угрозу жизни. Прежде всего, нужно оставить опасное помещение, предупредить других людей и вызвать спасателей по номеру 101.
Предварительная проверка отопления, электросети и средств пожарной безопасности поможет выявить неисправности до наступления морозов и снизить риски во время зимних отключений электроэнергии.
Напомним, при отключении электроэнергии эти приборы помогут зарядить телефон, включить освещение или обеспечить работу ноутбука. Рассматриваем полезный список оборудования для дома перед зимой.