- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 156
- Время на прочтение
- 2 мин
Сделайте это с клубникой в марте – летом будете собирать ведра ягод
Огородники поделились секретами, как правильно ухаживать за клубникой после зимы.
Во второй половине марта, когда температура воздуха повышается, клубника медленно начинает распускаться. Это идеальный период, чтобы подготовить его к предстоящему сезону. Благодаря простым, но важным действиям, летом можно получить хороший урожай.
Как подготовить клубнику после зимы, сообщает Kobieta w INTERIA.PL.
Перед началом весенних работ с клубникой нужно снять покрытие, которое защищало ее от мороза зимой, солому или агроволокно.
Уход за клубникой
Прежде всего следует осмотреть состояние листьев кустов клубники. Следует обрезать сухие части, а также проверить наличие каких-либо признаков патогенов. Если листья, кажется, поражены грибковым заболеванием, то можно применить специальное противогрибковое средство.
Далее следует разрыхлить почву с помощью сапы или мотыги. Просто осторожно переместите землю между кустами. Это поможет аэрировать почву. Однако делать это нужно осторожно и деликатно, поскольку клубника имеет поверхностную корневую систему.
Кроме того, осторожно вырвите сорняк, который есть между грядками.
Удобрение клубники
Весна — время, чтобы вносить удобрения на грядку. В марте можно использовать навоз и компост, содержащие концентрированное количество удобрений, калия и фосфора, необходимые для роста клубники.
Можно использовать азотные удобрения или специально разработанные для клубники. Однако с ними нужно подождать, пока растение фактически стимулирует рост, то есть начнет выпускать новые листья.
Помните, что клубника нежное растение, и после начального ухода за ней все равно нужно защищать от мороза.
Напомним, ранее мы делились секретами подкормки клубники после зимы , которые помогут ей набраться сил.