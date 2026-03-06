Сделайте это с клубникой в марте – летом будете собирать ведра ягод

Клубника. / © Pixabay

Во второй половине марта, когда температура воздуха повышается, клубника медленно начинает распускаться. Это идеальный период, чтобы подготовить его к предстоящему сезону. Благодаря простым, но важным действиям, летом можно получить хороший урожай.

Как подготовить клубнику после зимы, сообщает Kobieta w INTERIA.PL.

Перед началом весенних работ с клубникой нужно снять покрытие, которое защищало ее от мороза зимой, солому или агроволокно.

Уход за клубникой

Прежде всего следует осмотреть состояние листьев кустов клубники. Следует обрезать сухие части, а также проверить наличие каких-либо признаков патогенов. Если листья, кажется, поражены грибковым заболеванием, то можно применить специальное противогрибковое средство.

Далее следует разрыхлить почву с помощью сапы или мотыги. Просто осторожно переместите землю между кустами. Это поможет аэрировать почву. Однако делать это нужно осторожно и деликатно, поскольку клубника имеет поверхностную корневую систему.

Кроме того, осторожно вырвите сорняк, который есть между грядками.

Удобрение клубники

Весна — время, чтобы вносить удобрения на грядку. В марте можно использовать навоз и компост, содержащие концентрированное количество удобрений, калия и фосфора, необходимые для роста клубники.

Можно использовать азотные удобрения или специально разработанные для клубники. Однако с ними нужно подождать, пока растение фактически стимулирует рост, то есть начнет выпускать новые листья.

Помните, что клубника нежное растение, и после начального ухода за ней все равно нужно защищать от мороза.

Напомним, ранее мы делились секретами подкормки клубники после зимы , которые помогут ей набраться сил.