Сделайте это с остатками лимона, чтобы они не сохли и не плеснели неделями: простой, но хитрый трюк

Лимоны есть практически в каждом холодильнике. Мы добавляем их сок в блюда, готовим с ним ароматный чай или просто едим с сахаром или медом. Однако, к сожалению, они не всегда сохраняются долго. Часто через несколько дней после покупки лимоны начинают сохнуть, теряют упругость или покрываются плесенью. Однако опытные хозяйки знают, как продлить их свежесть на гораздо большее время.

Начнём с того, как правильно выбирать лимоны. При покупке обращайте внимание на шкурку – она должна быть гладкой, без коричневых пятен или повреждений. Качественный лимон также обладает приятным, ярко выраженным ароматом. А теперь самое важное – как сохранить лимоны свежими на дольше.

Один из самых эффективных методов – использовать обычную газету. Просто заверните каждый лимон в газетный лист, и он будет оставаться сухим, без лишнего конденсата. Газета хорошо поглощает избыточную влагу, создавая оптимальные условия для лимона. Теперь перейдем к важному вопросу – как хранить остатки лимона.

В таком случае лучше использовать вощеные салфетки, которыми уже давно пользуются по всему миру. Они покрыты парафиновым воском, который абсолютно безопасен для еды. Просто оберните остатки лимона салфеткой – и они сохранят свою свежесть гораздо дольше.

Вощеные салфетки подходят не только для лимонов. Их широко используют для хранения различных продуктов: колбас, творога, овощей, фруктов и даже мяса. Основное преимущество таких салфеток – их можно использовать несколько раз, в отличие от пергамента или фольги. Просто промойте их, дайте высохнуть – и они снова готовы к использованию.

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