Сделайте это с пионами осенью — и следующим летом они зацветут еще пышнее

Пионы. / © Unsplash

Пион – настоящее украшение сада, которое радует своим пышным цветением и насыщенным ароматом. Хотя эти цветы уже давно отцвели, но сентябрь и октябрь – ключевые месяц для ухода за ними.

Что же сейчас стоит сделать с пионами и как приготовить натуральное удобрение, чтобы они еще лучше цветали в следующем сезоне, читайте в материале Kobieta w INTERIA.PL.

Как ухаживать за пионами в октябре

С сентября и начале октября листья пиона начинают засыхать. Поэтому сейчас самое время, чтобы обрезать растение, оставляя всего два-три сантиметра ветвей над землей. Обязательно соберите все оставшиеся листья из клумбы, чтобы предотвратить распространение потенциальных болезней, таких как серая гниль.

После обрезки растение нужно замульчировать, чтобы защитить пион от зимних холодов. Лучше всего использовать кору, торф или сосновые шишки. Они обеспечат хорошую изоляцию от ветра и мороза, а также ограничат рост сорняков.

Как удобрить пионы

Пионы запасают энергию на зиму в своих корневищах. Именно поэтому важно снабдить их питательными веществами осенью.

Садоводы подчеркивают, что следует избегать азотных удобрений, стимулирующих зеленый рост растения. Этот процесс в холодное время года может ослабить корневую систему и помешать переживанию зимы.

В сентябре пионы в первую очередь нуждаются в калии и фосфоре. Эти удобрения напротив повышают их устойчивость к низким температурам.

Древесная зола является богатым источником калия и фосфора. Рекомендуют смешать ее с компостом в соотношении 1:1 и добавить две столовых ложки базальтовой муки. Лучше всего вмешать смесь в верхний слой почвы, чтобы питательные вещества постепенно высвобождались и медленно во время полива растения.

