Пионы.

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Сезон цветения пионов постепенно подходит к концу. Яркие цветы уступают место зеленым побегам. Однако сейчас самое время по уходу, которое поможет растениям восстановиться и будет гарантировать, что они снова порадуют обильным цветением и насыщенным ароматом следующего сезона.

Что именно нужно сделать с пионами после цветения, когда можно обрезать листву и почему не стоит спешить срезать зеленые побеги, — рассказывает ТСН.ua.

Обрезка пионов летом – это быстрая и простая процедура, предусматривающая удаление отцветших цветов. Ее выполняют для того, чтобы растение не завязывало плоды или не образовало семян. Если пионы все же дадут семена, в следующем году они будут цвести менее обильно. Поэтому главная цель обрезки кустов летом — обеспечить им столь же пышное и эффектное цветение в следующем году.

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Во время обрезки пионов в июле хорошей идеей будут удалить все нерасцветшие бутоны. Если они еще не расцвели, то только излишне утяжелят растение. Зато время срезать листья и побеги придет только в конце августа и в сентябре.

Обрезка пионов в августе и сентябре

Следующую обрезку пиона можно проводить в конце августа — когда листья растения желтеют и теряют свой привлекательный вид. Пока не срезайте зеленые листья, потому что растение нуждается в развитии здоровой, яркой луковицы. Поэтому следует подождать до конца лета, чтобы обрезать листья и побеги пионы.

Конец августа и начало сентября — это время для пересадки растения на новое место или разделения клубней и размножения цветов. Начало осени – хорошее время для такого вида обработки, поскольку клубни уже полностью развиты, поэтому можем быть уверены, что не нанесем вред растению.

Напомним, раньше мы писали о том, когда лучше сажать пионы – весной, летом, осенью.

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