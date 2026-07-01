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Сделайте это с пионами в июле — и следующим летом они зацветут еще пышнее
Июль — важный период для пионов: пора убрать отцветшие бутоны, помочь кустам восстановиться и позаботиться о том, чтобы в следующем году они снова радовали пышными цветами и насыщенным ароматом.
Сезон цветения пионов постепенно подходит к концу. Яркие цветы уступают место зеленым побегам. Однако сейчас самое время по уходу, которое поможет растениям восстановиться и будет гарантировать, что они снова порадуют обильным цветением и насыщенным ароматом следующего сезона.
Что именно нужно сделать с пионами после цветения, когда можно обрезать листву и почему не стоит спешить срезать зеленые побеги, — рассказывает ТСН.ua.
Обрезка пионов летом – это быстрая и простая процедура, предусматривающая удаление отцветших цветов. Ее выполняют для того, чтобы растение не завязывало плоды или не образовало семян. Если пионы все же дадут семена, в следующем году они будут цвести менее обильно. Поэтому главная цель обрезки кустов летом — обеспечить им столь же пышное и эффектное цветение в следующем году.
Во время обрезки пионов в июле хорошей идеей будут удалить все нерасцветшие бутоны. Если они еще не расцвели, то только излишне утяжелят растение. Зато время срезать листья и побеги придет только в конце августа и в сентябре.
Обрезка пионов в августе и сентябре
Следующую обрезку пиона можно проводить в конце августа — когда листья растения желтеют и теряют свой привлекательный вид. Пока не срезайте зеленые листья, потому что растение нуждается в развитии здоровой, яркой луковицы. Поэтому следует подождать до конца лета, чтобы обрезать листья и побеги пионы.
Конец августа и начало сентября — это время для пересадки растения на новое место или разделения клубней и размножения цветов. Начало осени – хорошее время для такого вида обработки, поскольку клубни уже полностью развиты, поэтому можем быть уверены, что не нанесем вред растению.
Напомним, раньше мы писали о том, когда лучше сажать пионы – весной, летом, осенью.