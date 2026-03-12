Сделайте это с почвой весной – и урожай вас приятно удивит.

Грядки. / © Unsplash

Известкование почвы очень важно при выращивании овощей на грядке. Правильный уровень pH влияет на здоровье растений, их способность усваивать питательные вещества и урожайность. Однако,

Что важно знать, чтобы обработка дала желаемые результаты, сообщает сайт kobieta.interia.pl.

Почему известкование почв важно

Улучшение щелочности почвы оказывает положительное влияние на его структуру. Земля становится более аэрированной, а это способствует росту полезных микроорганизмов.

Известкование предполагает внесение препаратов кальция в почву, чтобы снизить его кислотность. Ведь чрезмерно кислая почва препятствует усвоению растениями многих питательных веществ. Как следствие культуры могут медленно расти и даже существенно снижать свою урожайность. Регулируя pH, овощи имеют лучшие условия для развития, а их корневые системы легче поглощают воду и микроэлементы.

Чем известковать почву

Тип извести следует подбирать в соответствии с типом грунта и его минеральным составом. Чаще применяют карбонатную известь. Она оказывает мягкое действие и хорошо справляется с легкими и средними почвами, а также безопасна для большинства овощных культур.

Популярным вариантом является доломитовая известь. Кроме кальция, она имеет еще и магний. Это вещество также необходимо и положительно влияет на развитие листьев и фотосинтез. Магниевая известь действует аналогично и используется, когда растения демонстрируют значительную потребность в магнии.

Следует помнить, что разные овощи имеют разные требования к почве. В частности, некоторые виды предпочитают слабокислую почву и не нуждаются в таком интенсивном раскислении.

Когда известковать почву

Подумать о известковании почвы следует как можно раньше — не затягивать вплоть до этапа посадки растений.

Известь следует равномерно распределить по поверхности грунта, затем тщательно перемешать с верхним слоем земли. Известкование не следует сочетать с одновременным внесением азотных удобрений или свежего навоза, поскольку это может ослабить эффективность обеих обработок.

Правильно внесенное известкование улучшает структуру почвы, способствует росту микроорганизмов и облегчает усвоение растениями питательных веществ. В конце концов, это приводит к более здоровым овощам и более обильному урожаю.

