Сделайте это с почвой весной – и урожай вас приятно удивит.
Следует помнить, что перед известкованием лучше всего проверить кислотность почвы, чтобы определить правильную дозировку.
Известкование почвы очень важно при выращивании овощей на грядке. Правильный уровень pH влияет на здоровье растений, их способность усваивать питательные вещества и урожайность. Однако,
Что важно знать, чтобы обработка дала желаемые результаты, сообщает сайт kobieta.interia.pl.
Почему известкование почв важно
Улучшение щелочности почвы оказывает положительное влияние на его структуру. Земля становится более аэрированной, а это способствует росту полезных микроорганизмов.
Известкование предполагает внесение препаратов кальция в почву, чтобы снизить его кислотность. Ведь чрезмерно кислая почва препятствует усвоению растениями многих питательных веществ. Как следствие культуры могут медленно расти и даже существенно снижать свою урожайность. Регулируя pH, овощи имеют лучшие условия для развития, а их корневые системы легче поглощают воду и микроэлементы.
Чем известковать почву
Тип извести следует подбирать в соответствии с типом грунта и его минеральным составом. Чаще применяют карбонатную известь. Она оказывает мягкое действие и хорошо справляется с легкими и средними почвами, а также безопасна для большинства овощных культур.
Популярным вариантом является доломитовая известь. Кроме кальция, она имеет еще и магний. Это вещество также необходимо и положительно влияет на развитие листьев и фотосинтез. Магниевая известь действует аналогично и используется, когда растения демонстрируют значительную потребность в магнии.
Следует помнить, что разные овощи имеют разные требования к почве. В частности, некоторые виды предпочитают слабокислую почву и не нуждаются в таком интенсивном раскислении.
Когда известковать почву
Подумать о известковании почвы следует как можно раньше — не затягивать вплоть до этапа посадки растений.
Известь следует равномерно распределить по поверхности грунта, затем тщательно перемешать с верхним слоем земли. Известкование не следует сочетать с одновременным внесением азотных удобрений или свежего навоза, поскольку это может ослабить эффективность обеих обработок.
Правильно внесенное известкование улучшает структуру почвы, способствует росту микроорганизмов и облегчает усвоение растениями питательных веществ. В конце концов, это приводит к более здоровым овощам и более обильному урожаю.
