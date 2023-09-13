Сделайте это в саду – и яблони легко переживут зиму: рекомендации профессиональных садоводов

Чем и когда нужно подкормить яблони и груши в саду, чтобы они перезимовали и дали хороший урожай.

Профессиональные садоводы отмечают, что подкормка яблонь и груш осенью очень важна для получения большого урожая и устойчивости плодовых деревьев к зимним холодам.

Чем осенью подкормить яблони, чтобы они легко перенесли зиму?

Основная подкормка удобрениями происходит в начале весны, когда применяют селитру и азотно-фосфорно-калийное удобрение. В апреле, после побелки стволов, нужно полить приствольные круги настоем из органических удобрений. Тогда дерево хорошо растет и образует пышную зелёную массу. А уже осенью лучше ограничиться минеральной подкормкой.

Каждый год в начале осени яблони необходимо подкармливать сернокислым калием. Осенние удобрения не содержат азота, так как они должны способствовать подготовке плодовых деревьев к зимним холодам. Также они помогают молодой ветви укрепить свою кору, чтобы легче перенести зиму.

Как правильно вносить удобрения осенью?

Минеральные и органические удобрения следует добавлять в приствольные круги, поскольку органика обжигает корни плодовых деревьев, поэтому она должна разложиться. Есть несколько правил подкормки яблонь:

Для тех яблонь, которые приносят плоды не первый год, рекомендуют перемещение удобрений в выкопанные лунки по периметру кроны. Чтобы уменьшить чрезмерную кислотность почвы, нужно добавлять 400 г извести или мела. После подкормки деревьев удобрениями полезно мульчировать приствольные круги сыпучей органикой: перегноем или компостом. Удобрение колонных яблонь осенью не производится.

Когда нужно подкармливать яблони и груши, чтобы они хорошо пережили зиму?

Осенний календарь для подкормки плодовых деревьев таков:

В сентябре необходимо вносить сернокислый калий из расчета 30 граммов на один метр квадратный приствольного круга. Или можно подкормить груши и яблони комплексным осенним удобрением, только нужно соблюдать дозировку, указанную на упаковке. Еще на сентябрьскую подкормку подойдет монофосфат калия: 15 граммов на 10 литров воды. Десять литров раствора в расчете на один квадратный метр.

В октябре непосредственно внесением удобрений не занимаются. Середина осени предназначена для полива, чтобы зарядить корни достаточным количеством воды. А после полива нужно сделать мульчирование ствольных кругов компостом или перегноем. Чтобы весной во время таяния снега эта мульча стала дополнительной подкормкой для яблонь и груш.

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