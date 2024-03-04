Сделайте это весной: подживите яблони такими "витаминами" — и большой урожай не придется ждать

Пришло время подкармливать плодовые деревья в своем садике. Если вовремя обеспечить им правильное питание, урожай будет большим, а вкус плодов еще лучше.

Во время закладки молодого сада в лунки следует вносить минеральные удобрения и перегной. Такого запаса деревьям хватит на несколько лет. Но, как только молодые яблони начали плодоносить, нужно добавить к "меню" подкормок витамины.

В марте, в начале сезона, деревья активно поглощают азот, который им нужен для роста новых побегов и листьев. Его советуют вносить, как только начали раскрываться почки. Комплексное питание необходимо вводить в период цветения. Особенно важны микроэлементы:

бор – для завязывания плодов;

кальций — хорошее формирование завязи;

калий – для улучшения вкуса плодов, ведь он стимулирует накопление сахара.

Калийные подкормки дополнительно повышают устойчивость деревьев к разным заболеваниям, обеспечивают вызревание побегов. Вносить их рекомендуют в период наливания плодов.

Какие удобрения вносить весной под яблони

Чем обработать яблони весной от вредителей и болезней / Фото: Pexels

Существует несколько способов подкормки фруктовых деревьев. Обычно садоводы используют сухие или жидкие удобрения. Чаще всего под ствол яблони рассыпают минеральные удобрения, в частности, азотные (карбамид, аммиачная селитра, комплексную нитроаморфоску). Также довольно популярной подкормкой является древесный пепел, являющийся источником калия, кальция и фосфора. А для раскисления почвы используют доломитовую муку.

Минеральные удобрения также закладывают в грунт с помощью тяпки. На один приствольный круг тратят примерно 1 ст. ложку удобрения на 1 кв. метр земли. При внесении азотных удобрений не забывайте учитывать, что аммиачная селитра даст более быстрый эффект, чем например нитратный азот, который усваивается только при температуре прогревания почвы до +10 °С. Карбамид начнет действовать только после того, как земля прогреется до +15 °С.

Еще один популярный способ внесения удобрений – мульчирование. Плодовые деревья многие питательные вещества собирают именно из почвы. Поэтому их объем нужно каждый год пополнять. Здесь можно использовать не только минеральные удобрения, но и перегной, содержащий все необходимые микро- и макроэлементы.

Органика питает дождевых червей, поэтому почва становится более плодородной, ее структуру улучшается. Можно использовать и компост: солома, опилки, сено, опавшие листья. Постепенно он разложится и превратится в плодородную землю.

Чем обработать яблони весной от вредителей и болезней: жидкие удобрения

Жидкие удобрения дают более быстрый результат, ведь дерево мгновенно усваивает такое питание. Для корневой подкормки можно использовать любое водорастворимое удобрение. Его вливают под корень несколько раз, давая жидкости впитаться. Особенно полезна для яблони будет кальциевая селитра, которая нужна для формирования плодов. В случае дефицита кальция происходит опадание завязей.

Удобно вносить в жидком виде комплексные удобрения. В таковых обычно содержится полный рацион питания плодовых деревьев. Можно вносить и растворенный в воде пепел. На одно ведро воды берите 2 стакана этого компонента. А если добавить к раствору еще 1 л 9% столового уксуса, то удобрение станет еще более эффективным.

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