Сделайте несколько простых трюков с мебелью в комнате и гарантированно станет теплее – вы удивитесь

Отопление.

Осень и зима – это время, когда мы особенно ценим тепло дома. Иногда даже с включенным отоплением и теплыми радиаторами в комнате ощущается холод. Этому есть причины, которые на первый взгляд могут показаться пустяками. Впрочем, именно через них "убегает" тепло.

Какие же простые трюки сохранят тепло в комнате, сообщает ресурс RMF24.

Самый простой и абсолютно бесплатный способ сохранить тепло в вашей спальне – передвинуть кровать. Просто поставьте его у внутренней стены, подальше от окон и дверей. Наружные стены более подвержены потерям тепла. Вместо этого внутренние - лучше изолируют и поддерживают стабильную температуру.

Также не стоит закрывать радиаторы мебелью, потому что блокировка потенциального источника тепла – это плохая идея.

Если у вас пол не с подогревом, подумайте о том, чтобы постелить ковер. Он обеспечит дополнительный слой изоляции, предотвращая утечку тепла через пол.

Еще один бесплатный способ сохранить тепло в спальне – правильно использовать шторы. Эксперты рекомендуют закрывать их сразу после заката. В это время суток температура на улице резко падает, а потому тепло изнутри может начать выходить через окна.

Эксперты говорят, что тяжелые шторы из шерсти, бархата или флиса наиболее эффективно блокируют холодный воздух.

Герметичность окон и дверей также очень важны для сохранения тепла, сильно выходящего из-за небольших протеканий. Следует тщательно проверять наличие сквозняков вокруг оконных рам, дверей, плинтусов и даже напольных досок.

Также держите дверь в неиспользуемые комнаты закрытыми, чтобы сконцентрировать тепло там, где оно больше всего нужно. Кроме того, используйте герметики для дверей, которые будут эффективно блокировать проникновение холодного воздуха под дверь.

Эксперты отмечают, что надлежащее закрытие окон, герметизация сквозняков и закрытие дверей в холодные комнаты – все это мелочи, не требующие финансовых затрат. Впрочем, они могут значительно улучшить ваш комфорт в осенние и зимние месяцы.

