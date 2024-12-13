Сделайте одну важную вещь в TikTok, чтобы увеличить память на телефоне: функция, о которой мало кто знает

Когда вы пользуетесь TikTok, он быстро запоминает ваши предпочтения и показывает контент на основе этого. Однако история ваших просмотров не только занимает лишнюю память на телефоне, но и значительно замедляет работу приложения.

Можно ли очистить историю просмотров в TikTok и как это сделать, рассказали @tvoi.agency.

Где искать историю ваших просмотров в TikTok

Щелкните значок профиля, расположенный в правом нижнем углу экрана.

Выберите значок с тремя параллельными линиями в верхнем правом углу.

Щелкните "Настройки и конфиденциальность", затем "Центр активности".

Именно здесь вы увидите галерею со всеми видео, которые вы просмотрели за последние 180 дней. Вы можете снова просмотреть любое из них по желанию.

Как очистить историю просмотров в TikTok

На этой странице вы можете удалить несколько или все видео по истории просмотров. Для этого:

Находясь на странице с историей, нажмите "Выбрать" (правый верхний угол). Вы увидите, что в верхнем правом углу над каждым видео появилось пустое "окошечко" в виде круга.

Нажимайте на круги тех видео, которые вы хотели бы удалить из истории. После этого нажмите на красную кнопку "Удалить" (нижний правый угол).

Вы также можете быстро удалить всю историю просмотров, для этого нажмите "Выбрать всю историю просмотров" (левый нижний угол) и нажмите "Удалить".

Как видите, все очень просто, но мало кто из пользователей TikTok задумывается о том, что существует такая полезная функция.

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