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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Время на прочтение
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Сделайте, пока не поздно: зачем врачи советуют собирать липовый цвет и какая его польза

Липовый цвет — это природная аптека с комплексным действием. Липовый чай поддерживает иммунитет, успокаивает нервную систему, помогает от простуды и оказывает положительное влияние на все системы организма.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Какая польза липового чая

Какая польза липового чая

Липовый цвет — один из самых ценных лекарственных продуктов, традиционно используемых в фитотерапии. Врачи и травники советуют заготавливать липу в период цветения, ведь именно соцветия содержат максимальную концентрацию флавоноидов, эфирных масел, витамина C и биологически активных веществ, поддерживающих здоровье организма. Липовый чай ценят мягкое действие на организм: он одновременно успокаивает, поддерживает иммунитет и помогает при сезонных заболеваниях. Рассказываем, какие десять важнейших полезных свойств липового чая для разных систем организма.

Зачем врачи советуют собирать липовый цвет

  1. Поддержка иммунной системы. Липовый чай содержит антиоксиданты и витамин C, которые помогают организму лучше противостоять вирусам и бактериям, особенно в сезон простуд.

  2. Жаропонижающее действие. Напиток из цвета липы способствует потоотделению, благодаря чему естественным путем снижается температура тела во время ОРВИ.

  3. Противовоспалительный эффект. Биоактивные вещества липы уменьшают воспалительные процессы в организме, облегчая состояние во время инфекций и раздражений.

  4. Облегчение кашля и поддержание дыхательной системы. Липовый чай действует как отхаркивающее средство: разжижает мокроту и помогает очищению бронхов.

  5. Успокаивающее действие на нервную систему. Одно из самых известных свойств липы — мягкий седативный эффект. Чай снимает нервное напряжение, тревожность и улучшает эмоциональное состояние.

  6. Улучшение сна. Благодаря легкому успокаивающему воздействию липовый чай часто рекомендуют пить вечером для нормализации засыпания.

  7. Поддержка сердечно-сосудистой системы. Флавоноиды помогают укреплять стенки сосудов и способствуют нормализации АД.

  8. Мочегонное действие и уменьшение отеков. Липовый чай способствует выведению излишней жидкости из организма, что полезно при отеках и перегрузке почек.

  9. Поддержка пищеварительной системы. Напиток может снизить спазмы, улучшать пищеварение и облегчать дискомфорт в желудочно-кишечном тракте.

  10. Антиоксидантная защита клеток. Липа содержит флавоноиды, которые нейтрализуют свободные радикалы, замедляя процессы старения и поддерживая здоровье организма.

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Дата публикации
Количество просмотров
218
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