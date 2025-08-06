Сделайте только одну процедуру кустами лаванды в августе и она будет радовать вас не один сезон

Лаванда. / © Associated Press

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Лаванда – не только украшение цветника. Ее особый аромат успокаивает и расслабляет, а также действует как магнит для пчел и бабочек. Лаванда – вечнозеленый кустарник, цветущий с июня по октябрь. В августе следует обрезать ее. Благодаря этой простой процедуре она будет разрастаться и будет известен не один сезон.

Подробнее о процедуре обрезки лаванды – читайте в нашем материале.

Чтобы растение радовало обильным цветением каждый сезон, ему нужно в этом помочь. Обрезка кустов очень хорошо способствует ее росту и цветению, а еще – контролировать их форму.

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Когда обрезать лаванду?

Первую обрезку следует проводить сразу после посадки. Если лаванда уже некоторое время растет в вашем саду, процедуру нужно делать несколько советов: весной, летом и осенью. Весеннюю обрезку лучше проводить в конце марта, а летнюю — в июле и августе. Если лавандовый кустарник необходимо обрезать еще и осенью, лучше всего сделать это в середине сентября.

Летнюю обрезку лаванды следует проводить с июля по сентябрь - во время сезона цветения . Надо обрезать увядшие соцветия и стебли без листьев. Это будет стимулировать растение к повторному и обильному цветению. Однако лаванду не следует обрезать слишком низко, потому что можно повредить сосудистые пучки. Это может привести к болезням куста.

Осеннюю обрезку следует проводить, если она не была сделана до конца марта. Осенью обязательно делать это в тёплый, сухой день. Чем позже вы обрежете растение, тем более склонным оно будет к болезням и повреждениям. Удаляйте молодые, зеленые побеги, а не одревесневшие стебли.

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