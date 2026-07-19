Сделайте только одну процедуру кустами лаванды в июле и она будет радовать вас не один сезон

Лаванда / © Credits

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Лаванда – украшение любого цветника, а еще ее особый аромат успокаивает и расслабляет. Этот вечнозеленый кустарник цветет с июня по октябрь. И важной частью ухода за ней является регулярная обрезка. Она помогает сохранить куст компактным, пышным и стимулирует рост молодых зеленых побегов.

Детальнее о процедуре обрезки лаванды — читайте в материале ТСН.ua.

Обрезка кустов очень хорошо способствует ее росту и цветению, а еще контролировать их форму. Впрочем, очень важно делать это правильно дважды в год.

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Когда обрезать лаванду

Основную обрезку проводят весной. После того как минует угроза сильных морозов и появятся молодые побеги, стебли укорачивают, оставляя над деревянистой частью хотя бы одну-две пары зеленых листьев. Это стимулирует рост новых побегов и не дает кусту слишком вытягиваться.

После завершения цветения, в июле , рекомендуется еще раз подрезать куст, но уже гораздо легче – примерно на треть длины побегов. Такая процедура помогает растению сохранить аккуратную форму, предотвращает чрезмерное деревянение стеблей и способствует закладке большего количества цветочных почек на следующий год. Именно эта обрезка помогает растению сохранить красивую форму и обильно цвести в следующем сезоне.

Как обрезать лаванду в июле

Садоводы предостерегают от распространенной ошибки – обрезать куст до «старой» древесины или ниже нельзя. Ведь лаванда почти не образует новых побегов из деревянной части стеблей. После такой обрезки растение долго восстанавливается, а в редких случаях может даже погибнуть.

Садоводы советуют соблюдать правила 1/3. Это метод обрезки лаванды, предусматривающий обрезку новых побегов на 1/3 их длины.

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Прежде всего, используйте продезинфицированные секаторы, чтобы предотвратить перенос любых микробов на куст. Кроме того, это позволит срезанным участкам быстро зажить.

Первый шаг – удалить увядшие цветочные головки. Это следует делать чуть выше первых зеленых листьев. Затем можно укоротить молодые зеленые побеги на треть их длины. Более старые экземпляры с хорошо развитой корневой системой можно укоротить до половины. При обрезке следует поддерживать шаровидную форму. Это позволит солнечному свету проникать внутрь куста.

Удобрение лаванды в июле

В июле , после завершения цветения и обрезки, лаванду можно подкормить, чтобы она быстрее восстановилась и заложила цветочные почки на следующий сезон. В этот период важно избегать удобрений с высоким содержанием азота, стимулирующих рост листьев в ущерб цветению.

Для подкормки лучше всего подойдут:

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монофосфат калия - одно из лучших удобрений после цветения, содержащее фосфор и калий, укрепляющие корневую систему и помогающие растению подготовиться к следующему сезону;

сульфат калия – повышает засухоустойчивость и укрепляет побеги;

удобрения для цветущих растений с низким содержанием азота и повышенным содержанием фосфора и калия;

древесный пепел – натуральный источник калия и кальция; его можно рассыпать тонким слоем вокруг куста или приготовить настой для полива.

Цветение лаванды осенью

Обрезка лаванды летом увеличивает шансы куста снова зацвести осенью, потому что он не тратит энергию на образование семян, а потому может посвятить ее развитию новых побегов и соцветий. Однако, подчеркивают садоводы, все зависит от сорта лаванды и ухода за ней.

Обрежьте кусты сразу после летнего цветения и обеспечьте растение достаточным количеством воды, защищая его от чрезмерного полива и длительной нехватки воды. Важно обеспечить ему много солнца.

Хотя лаванда лучше растет на бедной почве, небольшое количество удобрения может увеличить вероятность повторного цветения. В частности, если земля слишком кислая, то можно добавить немного доломитовой муки или садовой извести.

Если лаванда снова зацветет, то не так обильно, как в первый раз, но все равно украсит сад своими крошечными фиолетовыми цветами.

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Напомним, мы писали о том, как сохранить красивую форму куста лаванды. и предотвратить дерево и вытягивание.

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