Гортензии — красивые летние цветы. Перед началом настоящих холодов садоводам следует выполнить простую задачу, которая поможет растению пережить зиму.

Какую процедуру сделать с кустами гортензий, чтобы они хорошо пережили зиму, сообщает ресурс Creek Gardens.

Обрезка отцветших цветов гортензий поможет поддержать их здоровье. Благодаря этому они будут направить свою энергию на другие задачи, такие как выращивание более крепких корней и веток. Увядшие цветы могут накапливать значительное количество влаги, которая может провоцировать появление плесени и других грибковых заболеваний.

Если вы уделите несколько минут удалению сухих цветов, это уменьшит вероятность заражения гортензий и сделает растение сильнее и здоровее накануне зимы.

Кроме того, благодаря этой простой процедуре кусты гортензий будут выглядеть лучше весной, ведь хорошо подготовленное растение осенью с большей вероятностью даст большие цветы в следующем году.

Как обрезать гортензии

Обрезание отмерших цветов невероятно простое и займет всего несколько минут. Обычно увядшие соцветия имеют коричневый и сухой вид.

Используйте ножи, чтобы срезать стебель чуть выше здоровых листьев. Убедитесь, что срезаете только зеленый мягкий стебель, а не более толстые части растения.

