Сделайте вот это, чтобы огурцы были хрустящими, сочными и не горчили: секреты правильного ухода

Хруст свежего ароматного огурца — это невероятное наслаждение, особенно, если он выращен на собственном огороде. Но иногда плоды вырастают деформированными, сухими и горькими. Однако этого легко избежать, если знать, как правильно ухаживать за грядкой с огурцами.

Правильный полив. Чтобы огурчики были ароматными и сладкими, их нужно регулярно поливать. Ведь эта культура очень чувствительна к недостатку влаги. Если растению не хватает воды, оно начинает накапливать кукурбитацины — вещества, вызывающие горечь. Поливайте регулярно и обильно, особенно в жаркие дни, ежедневно, утром или вечером. Для полива используйте теплую, отстоявшуюся воду. При формировании плодов полив должен быть особенно щедрым — 5-8 литров воды на куст.

Защита от перегрева. Если температура почвы или воздуха поднимается выше +30 ° C, растение испытывает стресс и плоды становятся горькими и сухими. В жару следует притенять огурцы агроволокном или сажать рядом кукурузу и подсолнечник. Мульча из травы или соломы помогает удерживать влагу внутри и снижает температуру у корней.

Питание. Чтобы огурцы были хрустящими, их нужно подкармливать удобрениями с содержанием калия и магния. Если этих микроэлементов не хватит, плоды вырастут водянистыми и деформированными. Используйте удобрения на основе древесной золы, настоя крапивы или комплексные минеральные смеси с отметкой NPK 10-10-20. В период плодоношения подкармливать нужно каждые 7–10 дней.

Своевременный сбор. Перезрелые огурцы теряют хруст, накапливают семена и начинают горчить. Собирайте огурцы каждые 2 дня, когда они еще нежные и упругие. Не допускайте перерастания, даже один «гигант» на кусте может остановить развитие других плодов.