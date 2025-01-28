Сделайте вот так – и рыба больше не будет прилипать к сковороде: секрет немецких хозяек

Жареную рыбу любят по всему миру, и каждая хозяйка имеет свой секрет ее приготовления. Однако во время жарки возникает одна самая популярная проблема – прилипание кусков к сковороде. Из-за чего рыба разваливается, утрачивая не только свой привлекательный вид, но и нежный вкус. Однако немецкие хозяйки, пишет ресурс pixelinform.com, знают, как избежать этой неприятности и радостно поделились своими секретами приготовления жареной рыбки.

Как правильно жарить рыбу, чтобы она не прилипала к сковороде

Шаг первый. Подготовьте сковородку, ее нужно хорошо раскалить. Это очень важно. Тогда рыба будет иметь румяную и хрустящую корочку, куски не будут прилипать и не разваливаться, полностью сохранят свой нежный вкус и сочность. Насыпьте нужное количество масла, чтобы обеспечить равномерное обжаривание.

Подготовьте сковородку, ее нужно хорошо раскалить. Это очень важно. Тогда рыба будет иметь румяную и хрустящую корочку, куски не будут прилипать и не разваливаться, полностью сохранят свой нежный вкус и сочность. Насыпьте нужное количество масла, чтобы обеспечить равномерное обжаривание. Шаг второй. Перед жаркой на рыбе следует сделать несколько неглубоких надрезов, чтобы она равномерно готовилась. Затем куски следует обвалять в панировке. Именно она не позволит кожице прилипать к сковороде и создаст тонкий хрустящий шар, который будет предотвращать пересушивание.

Перед жаркой на рыбе следует сделать несколько неглубоких надрезов, чтобы она равномерно готовилась. Затем куски следует обвалять в панировке. Именно она не позволит кожице прилипать к сковороде и создаст тонкий хрустящий шар, который будет предотвращать пересушивание. Шаг третий. По желанию можно обмокнуть рыбу во взбитых яйцах. Таким образом она получится более нежной и сочной. А чтобы она не прилипла и не пригорела, добавьте немного больше масла, чем обычно. Слой из яйца и панировка не даст ему попасть внутрь, поэтому можно не бояться, что рыба получится жирной.

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