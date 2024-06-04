Сделайте всего лишь одну вещь — и будете собирать урожай ведрами: как правильно ухаживать за малинником

Каждый садовник знает, что без удобрения, обрезки, поливки вырастить большой урожай малины крайне сложно. Дополнительно не следует забывать о мульчировании. Оно тоже очень важно.

Зачем нужно мульчировать малину

Мульча — это не только способ предотвратить появление сорняков в малиннике, хотя она действительно помогает значительно снизить их количество. Поэтому кусты малины получают больше полезных веществ из почвы.

Но самое важное состоит в том, что слой соломы, сена или опилок помогает защитить землю в прикорневой зоне, защищая тем самым корни от чрезмерного перегревания. В общем, говорят садоводы, мульча необходима, чтобы поддерживать температурный баланс почвы.

Кроме этого, следует помнить, что малина очень любит влагу. И именно мульча предотвращает ее скорейшее испарение.

Мульчирование малины: что лучше использовать

Лучшим вариантом считается сено, солома, кора, компост и даже те же выкорчеванные сорняки (только следите, чтобы на них не было семян).

Разлагают мульчу на небольшом расстоянии от стволов, чтобы не было проблем со стеблями и корнями. Идеально, если слой мульчи составит 5-10 см.

А вот материалы, нарушающие доступ воздуха к почве и корни использовать садоводы, не советуют.

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