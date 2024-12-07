Сдобный и вкусный рождественский штолен: фирменный рецепт Лилии Цвит

Традиционная немецкая выпечка стала популярной среди украинских хозяек.
Рождественская выпечка – штолен – приобрела популярность далеко за пределами Германия. Этот сдобный и ароматный кекс облюбовали и украинцы. Своим фирменным рецептом поделилась кулинарЛилия Цвит.
Как приготовить штолен в домашних условиях — материале ТСН.ua.
В рецепте украинского кулинара оригинальное приготовление, но адаптированное к современности. Так что штолен окажется очень вкусным.
Ингредиенты
Для опары
- 100 г пшеничной муки
- 10 г сухих дрожжей
- 150 мл молока
- 1 столовая ложка сахара
Для теста
- 2 яйца
- 50 г сливок 15%
- 80 г сахара
- 16 г ванильного сахара
- щепотка соли
- 250 г сливочного масла 82%
- 460 г пшеничной муки
Для наполнения
- 50 г цукатов апельсина
- 5 г цедры грейпфрута
- 150 г других сухофруктов
- 100 г миндаля
- 3 г лимонной кислоты
- 100 мл коньяка
Специи
- 1 чайная ложка корицы
- 1 чайная ложка куркумы
- 1 чайная ложка молотого кардамона
- 1 чайная ложка мускатного ореха
Дополнительно
- 50 г сливочного масла
- сахарная пудра
Приготовление
Первый шаг
В банк или контейнер с крышкой кладите цукаты апельсина, цедру грейпфрута, сухофрукты, миндаль, щепотку лимонной кислоты и специи. Все это залейте коньяком, перемешайте и закройте плотно крышкой. Поставьте емкость в холодильник на пять суток.
Второй шаг
Готовим опару. В большую миску насыпьте муку, добавьте сахар, сухие дрожжи, залейте теплым молоком и перемешайте хорошо. Накройте миску пищевой пленкой и поставьте в теплое место на полчаса.
Третий шаг
В другой миске смешайте яйца, растопленное сливочное масло, сливки, сахар, ванильный сахар. Все ингредиенты перемешайте миксером до тех пор, пока сахар не растворится.
Четвертый шаг
В яичную массу добавьте опару, половину муки и перемешайте все лопаткой. Затем добавьте оставшуюся муку. Вымесите руками тесто.
Пятый шаг
Добавьте к тесту приготовленный наполнитель, жареный измельченный миндаль и немного муки, чтобы тесто не прилипало к рукам. Хорошо вымешайте наполнение в тесто, а затем поставьте его в теплое место по меньшей мере на час.
Шестой шаг
Разделите его на две части. Раскатайте каждый так, чтобы ширина была примерно два сантиметра. Сформируйте штолены. Переложите их в застеленную пергаментом и оставьте еще на 30 минут.
Седьмой шаг
Доставьте штолены в духовку, предварительно разогревшуюся до 180°C. Выпекайте примерно 50 минут. Горячие штолены обильно смажьте со всех сторон растопленным маслом. Посыпьте толстым слоем сахарной пудры.
Восьмой шаг
Хорошо охлажденные штолены заверните в пергамент. Храните готовую выпечку в холодильнике не менее двух недель.