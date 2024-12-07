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Сдобный и вкусный рождественский штолен: фирменный рецепт Лилии Цвит

Сдобный и вкусный рождественский штолен: фирменный рецепт Лилии Цвит

Рождественский штолен. / Фото: juliya_levicka/ТСН.Блоги

Традиционная немецкая выпечка стала популярной среди украинских хозяек.

Рождественская выпечка – штолен – приобрела популярность далеко за пределами Германия. Этот сдобный и ароматный кекс облюбовали и украинцы. Своим фирменным рецептом поделилась кулинарЛилия Цвит.

Как приготовить штолен в домашних условиях — материале ТСН.ua.

В рецепте украинского кулинара оригинальное приготовление, но адаптированное к современности. Так что штолен окажется очень вкусным.

Ингредиенты

Для опары

  • 100 г пшеничной муки
  • 10 г сухих дрожжей
  • 150 мл молока
  • 1 столовая ложка сахара

Для теста

  • 2 яйца
  • 50 г сливок 15%
  • 80 г сахара
  • 16 г ванильного сахара
  • щепотка соли
  • 250 г сливочного масла 82%
  • 460 г пшеничной муки

Для наполнения

  • 50 г цукатов апельсина
  • 5 г цедры грейпфрута
  • 150 г других сухофруктов
  • 100 г миндаля
  • 3 г лимонной кислоты
  • 100 мл коньяка

Специи

  • 1 чайная ложка корицы
  • 1 чайная ложка куркумы
  • 1 чайная ложка молотого кардамона
  • 1 чайная ложка мускатного ореха

Дополнительно

  • 50 г сливочного масла
  • сахарная пудра

Приготовление

Первый шаг

В банк или контейнер с крышкой кладите цукаты апельсина, цедру грейпфрута, сухофрукты, миндаль, щепотку лимонной кислоты и специи. Все это залейте коньяком, перемешайте и закройте плотно крышкой. Поставьте емкость в холодильник на пять суток.

Второй шаг

Готовим опару. В большую миску насыпьте муку, добавьте сахар, сухие дрожжи, залейте теплым молоком и перемешайте хорошо. Накройте миску пищевой пленкой и поставьте в теплое место на полчаса.

Третий шаг

В другой миске смешайте яйца, растопленное сливочное масло, сливки, сахар, ванильный сахар. Все ингредиенты перемешайте миксером до тех пор, пока сахар не растворится.

Четвертый шаг

В яичную массу добавьте опару, половину муки и перемешайте все лопаткой. Затем добавьте оставшуюся муку. Вымесите руками тесто.

Пятый шаг

Добавьте к тесту приготовленный наполнитель, жареный измельченный миндаль и немного муки, чтобы тесто не прилипало к рукам. Хорошо вымешайте наполнение в тесто, а затем поставьте его в теплое место по меньшей мере на час.

Шестой шаг

Разделите его на две части. Раскатайте каждый так, чтобы ширина была примерно два сантиметра. Сформируйте штолены. Переложите их в застеленную пергаментом и оставьте еще на 30 минут.

Седьмой шаг

Доставьте штолены в духовку, предварительно разогревшуюся до 180°C. Выпекайте примерно 50 минут. Горячие штолены обильно смажьте со всех сторон растопленным маслом. Посыпьте толстым слоем сахарной пудры.

Восьмой шаг

Хорошо охлажденные штолены заверните в пергамент. Храните готовую выпечку в холодильнике не менее двух недель.

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