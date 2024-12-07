Сдобный и вкусный рождественский штолен: фирменный рецепт Лилии Цвит

Рождественская выпечка – штолен – приобрела популярность далеко за пределами Германия. Этот сдобный и ароматный кекс облюбовали и украинцы. Своим фирменным рецептом поделилась кулинарЛилия Цвит.

Как приготовить штолен в домашних условиях — материале ТСН.ua.

В рецепте украинского кулинара оригинальное приготовление, но адаптированное к современности. Так что штолен окажется очень вкусным.

Ингредиенты

Для опары

100 г пшеничной муки

10 г сухих дрожжей

150 мл молока

1 столовая ложка сахара

Для теста

2 яйца

50 г сливок 15%

80 г сахара

16 г ванильного сахара

щепотка соли

250 г сливочного масла 82%

460 г пшеничной муки

Для наполнения

50 г цукатов апельсина

5 г цедры грейпфрута

150 г других сухофруктов

100 г миндаля

3 г лимонной кислоты

100 мл коньяка

Специи

1 чайная ложка корицы

1 чайная ложка куркумы

1 чайная ложка молотого кардамона

1 чайная ложка мускатного ореха

Дополнительно

50 г сливочного масла

сахарная пудра

Приготовление

Первый шаг

В банк или контейнер с крышкой кладите цукаты апельсина, цедру грейпфрута, сухофрукты, миндаль, щепотку лимонной кислоты и специи. Все это залейте коньяком, перемешайте и закройте плотно крышкой. Поставьте емкость в холодильник на пять суток.

Второй шаг

Готовим опару. В большую миску насыпьте муку, добавьте сахар, сухие дрожжи, залейте теплым молоком и перемешайте хорошо. Накройте миску пищевой пленкой и поставьте в теплое место на полчаса.

Третий шаг

В другой миске смешайте яйца, растопленное сливочное масло, сливки, сахар, ванильный сахар. Все ингредиенты перемешайте миксером до тех пор, пока сахар не растворится.

Четвертый шаг

В яичную массу добавьте опару, половину муки и перемешайте все лопаткой. Затем добавьте оставшуюся муку. Вымесите руками тесто.

Пятый шаг

Добавьте к тесту приготовленный наполнитель, жареный измельченный миндаль и немного муки, чтобы тесто не прилипало к рукам. Хорошо вымешайте наполнение в тесто, а затем поставьте его в теплое место по меньшей мере на час.

Шестой шаг

Разделите его на две части. Раскатайте каждый так, чтобы ширина была примерно два сантиметра. Сформируйте штолены. Переложите их в застеленную пергаментом и оставьте еще на 30 минут.

Седьмой шаг

Доставьте штолены в духовку, предварительно разогревшуюся до 180°C. Выпекайте примерно 50 минут. Горячие штолены обильно смажьте со всех сторон растопленным маслом. Посыпьте толстым слоем сахарной пудры.

Восьмой шаг

Хорошо охлажденные штолены заверните в пергамент. Храните готовую выпечку в холодильнике не менее двух недель.

Читайте также: