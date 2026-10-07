Седина не будет старить: шесть стрижек, с которыми волосы будут выглядеть моложе и здоровее

Стрижки для седых волос / © pexels.com

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Удачная прическа придает волосам движение и визуальный объем, помогает подчеркнуть их естественный оттенок и сделать образ более свежим.

С возрастом может меняться не только цвет, но и структура волос: они нередко становятся более сухими, жесткими или, наоборот, более тонкими. Вот почему форма стрижки имеет огромное значение. Правильно расположенные слои могут создать дополнительный объем, а пряди у лица смягчить образ.

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Колористы назвали шесть стрижек и причесок, которые особенно удачно подходят для седых волос и помогают им выглядеть более здоровыми и ухоженными.

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Бикси

Бикси / © Фото из открытых источников

Бикси — это своеобразное сочетание двух популярных стрижек: боба и пикси. Она подойдет тем, кто хочет короткую прическу, но не готов к очень коротким волосам.

Главное преимущество бикси — текстурированные слои и объем. Благодаря им тонкие седые волосы могут казаться более густыми. Если же пряди жесткие и непослушные, более короткая длина облегчает укладку.

Есть и другое преимущество: регулярное подстригание сухих и поврежденных кончиков помогает поддерживать аккуратный вид волос. Для укладки достаточно небольшого количества легкого крема или блестящего средства, которое подчеркнет серебристый оттенок.

Удлиненная «бабочка» — butterfly lob

Удлиненная «бабочка» / © Фото из открытых источников

Butterfly lob сочетает длину классического удлиненного боба с мягкими слоями, характерными для популярной стрижки «бабочка».

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Особенно хорошо такой вариант может подойти волосам, которым не хватает объема. Слои делают прическу более легкой и подвижной, но одновременно позволяют сохранить достаточную густоту на кончиках.

Более короткие пряди у лица постепенно переходят в более длинные. Благодаря этому прическа выглядит объемно, а разные оттенки седого — от серебристого до белого и темно-серого — становятся заметнее.

Текстурированный итальянский боб

Текстурированный итальянский боб / © Фото из открытых источников

Еще одна стрижка, на которую стоит обратить внимание обладательницам седых волос — итальянский боб.

Обычно волосы подстригают примерно до подбородка или чуть ниже. Главная особенность такой прически — достаточно плотная, мягко скругленная форма с легкой текстурой.

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Благодаря сохранению густоты на концах волосы могут визуально казаться более плотными. В то же время текстурирование придает движение и не позволяет прическе выглядеть слишком тяжело.

Такой боб может стать удачным решением как для тонких седых волос, так и для более жестких прядей.

Многослойный удлиненный боб

Многослойный удлиненный боб / © Фото из открытых источников

Если не хочется сильно сокращать длину, можно попробовать многослойный lob — удлиненный боб.

Длинные слои помогают убрать излишнюю тяжесть и придают прическе подвижность. В то же время важно не переусердствовать с филированием: достаточная густота на концах помогает волосам выглядеть более здоровыми и объемными.

Еще один плюс многослойной стрижки — она хорошо демонстрирует естественную палитру седых волос. Серебристые, белые и темные пряди создают эффект многомерного цвета.

Волосы до плеч с прядями у лица

Волосы до плеч с прядями у лица / © Фото из открытых источников

Тем, кто не хочет переходить на короткие стрижки, следует обратить внимание на длину до плеч с мягкими слоями вокруг лица.

Более короткие пряди могут начинаться примерно на уровне скул, челюсти или подбородка. Они создают движение вокруг лица и делают общую форму прически более легкой.

Основную массу волос одновременно лучше оставить достаточно плотной — так кончики будут казаться более густыми. А пряди разной длины красиво отражают свет, подчеркивая естественное сияние серебристых и белых волос.

Мягкий shag

Мягкий shag / © Фото из открытых источников

Обладательницам волнистых, вьющихся или от природы текстурированных седых волос может понравиться мягкий shag.

В отличие от очень рваных вариантов этой стрижки, soft shag подразумевает плавные, хорошо соединенные между собой слои. Они помогают создать объем и не делают кончики слишком тонкими.

Различная длина прядей также подчеркивает естественную текстуру волос и не позволяет им лежать тяжелой бесформенной массой. Особенно эффектно такая прическа может смотреться на естественных волнах.

Следовательно, седина не означает, что нужно обязательно делать очень короткую стрижку. Можно оставить волосы до плеч или выбрать удлиненный боб, если именно такая длина вам нравится. Главное — подобрать форму с учетом густоты, текстуры волос и черт лица.

Мягкие слои, объем и пряди вокруг лица помогают сделать прическу более динамичной, а естественные серебристые оттенки — более выразительными.

FAQ

Какие стрижки для седых волос омолаживают?

Для седых волос хорошо подходят стрижки, которые создают движение и визуальный объем: бикси, текстурированный боб, удлиненный многослойный боб, butterfly lob, мягкий shag и прически до плечей со слоями у лица. Выбирать конкретную стрижку следует прежде всего в соответствии с густотой и природной текстурой волос, а также с формой лица.

Какие стрижки подходят для женщин после 50 лет?

Универсального правила по длине волос после 50 лет нет. Можно носить как короткие пикси и бикси, так и боб, lob или волосы до плеч. Для тонких волос следует рассмотреть стрижки, сохраняющие густоту на концах и придающие объем, а мягкие слои вокруг лица помогут сделать прическу более легкой и подвижной.

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