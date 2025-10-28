ТСН в социальных сетях

Сеем помидоры осенью и наслаждаемся рекордным весенним урожаем — без лишних хлопот с рассадой

Мало кто из огородников знает, что семена помидоров можно сеять еще осенью, так же, как делают с луком, чесноком или морковью.

Татьяна Мележик
Почему стоит посеять томаты осенью

Почему стоит посеять томаты осенью / © unsplash.com

Благодаря этому весной можно получить ранние всходы. Лучшее время для такой осенней посадки — конец октября — начало ноября.

Преимущества осенней посадки помидоров

  • Экономия места: Сея помидоры осенью, вы освобождаете подоконники весной для других растений.

  • Без переноски: Семена высеваются непосредственно в открытый грунт, поэтому не придется транспортировать рассаду на участок.

  • Сильные всходы: Осенние семена лучше закаляются, становятся более устойчивыми к болезням и стрессовым условиям.

Пошаговая инструкция

Шаг 1. Подготовка грядки

В конце октября, до наступления сильных морозов, перекопайте выбранный участок. Разровняйте землю и сделайте борозды глубиной около 10 см.

Шаг 2. Посев семян

Разложите семена помидоров в борозды и присыпьте слоем земли примерно 5 см.

Шаг 3. Защита от морозов

Накройте грядку листьями, чтобы защитить семена от холодов. Чтобы листья не уносили ветром, прижмите его веточками или небольшим ящиком.

К середине весны семена прорастут. Даже если всходи сначала будут казаться слабыми, они быстро догонят и перегонят рассаду, выращенную дома, благодаря своей прочности и устойчивости к болезням.

