Сеем помидоры осенью и наслаждаемся рекордным весенним урожаем — без лишних хлопот с рассадой
Мало кто из огородников знает, что семена помидоров можно сеять еще осенью, так же, как делают с луком, чесноком или морковью.
Благодаря этому весной можно получить ранние всходы. Лучшее время для такой осенней посадки — конец октября — начало ноября.
Преимущества осенней посадки помидоров
Экономия места: Сея помидоры осенью, вы освобождаете подоконники весной для других растений.
Без переноски: Семена высеваются непосредственно в открытый грунт, поэтому не придется транспортировать рассаду на участок.
Сильные всходы: Осенние семена лучше закаляются, становятся более устойчивыми к болезням и стрессовым условиям.
Пошаговая инструкция
Шаг 1. Подготовка грядки
В конце октября, до наступления сильных морозов, перекопайте выбранный участок. Разровняйте землю и сделайте борозды глубиной около 10 см.
Шаг 2. Посев семян
Разложите семена помидоров в борозды и присыпьте слоем земли примерно 5 см.
Шаг 3. Защита от морозов
Накройте грядку листьями, чтобы защитить семена от холодов. Чтобы листья не уносили ветром, прижмите его веточками или небольшим ящиком.
К середине весны семена прорастут. Даже если всходи сначала будут казаться слабыми, они быстро догонят и перегонят рассаду, выращенную дома, благодаря своей прочности и устойчивости к болезням.