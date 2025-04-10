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Сегодня День братьев и сестер: история праздника и красивые поздравления для родных
Праздник призван продолжить традицию чествования семейных и родственных связей.
Сегодня, 10 апреля, празднуют международный праздник – День брата и сестры. Этот день приурочен к важным родственным связям.
Что известно об этом празднике, как можно поздравить своих братьев и сестер, читайте в материале ТСН.ua.
Праздник призван продолжить традицию чествования семейных и родственных связей, укрепляя отношения между близкими людьми, которыми являются друг относительно друга братья и сестры.
История праздника
Традиция пришла из США. Вдохновительницей праздника стала Клаудия Эварт. Женщина потеряла своих родных брата и сестру в раннем возрасте. В память о них Клаудия и решила организовать проведение праздника. Дату – 10 апреля – выбрала не случайно, ведь тогда родилась ее сестра Лиззет.
Впервые праздник официально состоялся в 1998 году. Оно начало быстро набирать популярность сначала в США, а затем – в других странах мира. Впоследствии в Америке положили начало Фонду Дня братьев и сестер. Сейчас он существует как некоммерческая организация.
Красивые приветствия
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Поздравляю с днем братьев и сестер! Как здорово, что у меня было с кем делить свои детские радости и печали, вместе играть и сражаться, просить совета и чувствовать родное плечо. Желаю тебе настоящего счастья, искренней любви. Пусть твои дети будут так же близки, как и мы с тобой!
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Поздравляю с днем братьев и сестер! Прекрасно, когда есть родная душа в семье, близкий человек, которому можно доверить самое сокровенное, от кого можно получить поддержку и совет. Желаем крепкой дружбы между братьями и сестрами, доверчивых отношений, братской любви, сестринского тепла! Пусть братья и сестры никогда не забывают, что они самые родные люди на Земле!
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С Днем братьев и сестер! Пусть с братиком или сестрой будут всегда хорошие отношения! Пусть всегда будет с кем разделить любое чувство пополам! Пусть и в печали, и в радости будет полное понимание!
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Сестричка милая, с праздником!
Желаю тебе много
Здоровья, верных друзей, ласки.
Жизнь пусть будет, как сказка,
Любовь, успехов, добра,
Ярких впечатлений и тепла!
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Лучшие в мире пожелания
Тебе сегодня, мой родимый.
Желаю жить и любить,
Здоровым быть, счастливеньким!
Желаю свершений и достижений,
Прибылей собственных и стабильных.
Будь искренним, мужественным, добрым, настоящим,
Живи много, круто, свободно!
Напомним, мы писали о том, какой сегодня, 10 апреля, праздник — все об этом дне, каков церковный праздник, что нельзя делать.