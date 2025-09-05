Секонд-хенд: какие болезни можно "приобрести" вместе с ношеной одеждой

Одежда из секонд-хенда может представлять угрозу для здоровья, если ее не обработать должным образом / © Unsplash

Секонды — это настоящее сокровище для тех, кто охотится за уникальными вещами, винтажными находками или бюджетными покупками. Но за яркими витринами и привлекательными ценами прячутся подводные камни.

Эксперты по винтажу и владельцы магазинов рассказали изданию Martha Stewart, каких покупок лучше избегать и почему.

Белье

Такие вещи тесно контактируют с телом, поэтому могут быть носителями бактерий, грибков или даже вирусов. Даже после тщательной стирки в домашних условиях избавиться от всех микроорганизмов сложно. К примеру, грибок Candida, вызывающий молочницу, может выживать на тканях при определенных условиях.

Винтажная обувь

Подержанная обувь — это не только вопрос эстетики, но и здоровье ног.

Одна из экспертов Джеклин Ламар Берни считает, что лучше сэкономить деньги на что-то другое, чем купить такие туфли в секонде.

Купальники

Как и белье, не стоит покупать подержанные купальники, особенно нижнюю часть. По словам Берни, они слишком интимны, поэтому их гигиеничность может быть сомнительной.

Однако новый купальник, имеющий гигиенические этикетки, можно смело покупать, просто не забудьте его постирать перед одеванием.

Верхняя одежда с поврежденной подкладкой

Берни подчеркнула, что любые повреждения подкладки могут содержать запахи и бактерии, поэтому советует отказываться от покупки пальто с внутренними повреждениями и проверять их на наличие запахов перед покупкой.

Брюки с пятнами

Прежде чем покупать брюки или шорты, выверните вещь наизнанку, чтобы осмотреть ее со всех сторон. Это поможет вам избежать покупки вещей, имеющих пятна, катышек или повреждения в местах, которые легко пропустить или исправить.

Вещи с катышками

Джонсон рекомендует проверить именно подмышки на свитерах, ведь это распространенное место для образования катышек.

«Катышки — это не просто визуальная неприятность: обычно это серьезный сигнал о том, что ткань слабеет из-за неправильного ухода или чрезмерного использования», — говорят эксперты.

Следует отметить, что через ткань может передаваться чесотка, педикулез, а при покупке обуви — грибковые инфекции. Но, как правило, одежда из секонд-хенда проходит химическую обработку, в ходе которой возбудители инфекций погибают. Однако для того, чтобы минимизировать риск заражения и аллергических реакций, б/у вещи необходимо стирать, использовать дезинфектанты, а обувь обрабатывать противогрибковыми средствами.

