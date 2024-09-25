Сэкономите на платежках: украинцам назвали пять способов, чтобы смывать меньше воды в туалете

Всего лишь за сутки человек может воспользоваться сливом воды в туалете до 12 раз. Конечно, чем больше в квартире жильцов, тем больше будут платежки. Однако вы можете экономить воду при сливе унитаза, если воспользуетесь одним из пяти способов, описанных ниже.

Установка двухуровневого опустошения бачка

Кнопочный механизм для сливания воды из бачка бывает одноуровневым и двухуровневым. Если кнопка всего одна, то каждый раз будет сливаться одинаковый объем воды (как правило, в бачке 6 л). Если же будет две кнопки, то большая будет вызывать полный слив, а маленькая – только частичное.

Можно даже установить две кнопки на уже установленном унитазе. В таком случае нужно всего-навсего заменить на бачку арматуру. Именно она отвечает за наполнение водой и слив.

Установка сливного клапана с системой "старт-стоп"

Даже однокнопочная система может быть экономной, если в ней есть система "старт-стоп". То есть здесь через пять секунд после начала сливания кнопка нажимается еще раз, тогда сольется небольшое количество воды. А если нажать и подержать – то большое.

Для установки системы вам также придется изменять сливной клапан.

Уменьшение объема бачка

Чаще всего в магазинах можно обнаружить бачки объемом 6-10 л. Однако если хорошо поискать, то можно найти и 4-литровый. Вы можете изменить уже существующий бачок. Для этого снимите крышку, найдите на заливном клапане настройку поплавка и сделайте так, чтобы воды набиралось меньше. Обычно на корпусе производители добавляют шкалу отметок, помогающую ориентироваться в количестве литров.

Если у вас будет бачок объемом 4 л, тогда при ежедневном использовании во время одноуровневого опустошения будет расходоваться 116 л воды, а это примерно 3500 л в месяц.

Установка писсуара

Писсуар сливает за раз всего 0,5-1,5 л воды. Однако здесь нужно понимать, что им могут пользоваться только мужчины.

Установка унитаза с воронкообразной чашей

Чаши унитаза бывают трех видов:

козырьковые – когда отверстие с водой имеет наклон вперед по отношению к полу под углом 30-45 градусов;

воронкообразные — отверстие сливания расположено ровно посередине;

тарелчатые – отверстие смещается к центру.

Унитазы с воронкообразной чашей помогают сэкономить воду за счет смываемого происходит чаще одного раза. Потому после дефекации не нужно нажимать кнопку еще раз.

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