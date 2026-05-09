Секрет бабушек: чем полить огурцы, чтобы плодоносили до осени

Огурцы.

Огородники называют огурцы довольно капризным овощем, который даже в условиях хорошего роста и цветения может не давать хорошего урожая. Существуют народные и простые способы подкормки, которые помогают продолжить плодоношение почти до осени.

Об одном из самых известных «бабушкиных» способов подкормки рассказываем в материале ТСН.ua.

Эффективные и довольно дешевые средства подкормки огурцов — это дрожжевой раствор или настой золы. Первый — стимулирует рост корневой системы и активизирует микрофлору почвы. Второй — насыщает растения калием, который отвечает за формирование плодов.

Как приготовить раствор из дрожжей.

В 10 литрах теплой воды растворите 100 г свежих дрожжей или 10 г сухих. Добавьте 1–2 столовых ложки сахара. Оставьте раствор настояться на несколько часов, а лучше — на ночь.

Перед поливом разведите смесь еще раз в пропорции 1:5. Поливайте корни огурцов раз в 10–14 дней.

Как приготовить настой из золы

В 10 литрах воды растворите 1 стакан древесной золы. Оставьте, чтобы настой настоялся в течение одних суток.

Поливайте огурцы под корень. Эта подкормка не только улучшает урожай, но и укрепляет растения.

Травяной настой

Поливать огурцы хорошо еще и травяным настоем из крапивы или скошенной травы. Этот настой более продолжителен в приготовлении.

Заполните бочку или бидон на половину травой и залейте водой. оставьте бродить на 5–7 дней. Затем разбавьте раствор в пропорции 1:10 и используйте для полива. Огурцы после такой подкормки растут быстрее и дольше плодоносят.

