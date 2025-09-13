Как очистить грязный унитаз за 5 минут / © unsplash.com

Специалисты давно утверждают, что народные методы, например, лимонная кислота не только значительно дешевле бытовой химии, но и действуют более эффективно.

Чтобы легко избавиться от желтого налета на унитазе, можно соединить лимонную кислоту с уксусной. Такой домашний раствор часто превосходит магазинные средства. Вам понадобятся:

4–5 столовых ложек лимонной кислоты, растворенных в стакане кипятка;

3–4 столовых ложки столового уксуса.

Раствор нужно тщательно перемешать и применять горячим — именно высокая температура делает его очень действенным.

Горячим средством обильно обработайте проблемные участки унитаза. Для этого можно излить раствор из стакана или воспользоваться пульверизатором для равномерного распыления. Оставьте на 2–3 минуты, чтобы раствор размягчил налет. Затем очистите поверхность ершиком или жесткой губкой.

Вы сразу заметите, как желтый и известковый налет начинают отслаиваться хлопьями. Остается только смыть остатки грязи и при необходимости протереть унитаз любимым моющим средством.

Регулярное применение этого способа помогает предотвратить повторное появление желтизны и известкового налета, оставляя ваш санузел чистым.