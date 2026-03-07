Секрет большого урожая – как правильно обрезать персик весной

Персик. / © Pexels

В начале весны важна обрезка персика. Благодаря этому растение может сформировать сильные плодовые ветви и существенно увеличить урожай. Важно произвести эту манипуляцию до начала активного сокодвижения.

Как правильно обрезать персик, рассказали авторы YouTube-канала «Благосад».

Эксперты советуют прежде всего определить состояние дерева — соскребите кору на кончике ветви: если она зеленая — значит жива.

Кроме того, осмотрите почки — разрежьте одну:

если почка внутри зеленая — она жива;

если коричневая или черная — она вымерзла.

Перед обрезкой важно понять, где ростовые, а где плодовые ветки. Персик не плодоносит на очень тонких веточках.

Как правильно обрезать персик

Для персика подходит разреженно-ярусная форма. Если появились две верхушки, выберите одну в качестве центрального проводника, а другую переведите в ветвь второго яруса. Чтобы дерево не росло слишком интенсивно вверх, делайте срез на плодовую ветвь. Если нужно спровоцировать появление новых разветвлений, делайте короткие срезы: чем короче срез, тем интенсивнее будет вегетативный рост. Слишком толстые ветки, отходящие от скелетных, нужно убирать. Срез делайте под наклоном над спящей почкой для повторного роста. Не оставляйте слишком многое на тонких ветвях. Под тяжестью плода такая ветвь просто согнется до земли или сломается.

Напомним, мы писали о том, какие растения не следует обрезать весной. Некоторые из них закладывают свои цветочные почки еще в предыдущем сезоне, потому ранняя обрезка может лишить их возможности зацвести.