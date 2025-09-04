Секрет чистых кроссовок: как вернуть подошве белизну без дорогих средств

Белые кроссовки

Белые кроссовки уже давно стали универсальной обувью — их носят не только со спортивной одеждой, но и с джинсами, платьями или даже в деловых образах. Однако подошва, которая быстро темнеет и покрывается пятнами, часто портит вид любимой пары. Именно поэтому хозяйки делятся простым способом, который помогает вернуть обуви свежесть без дорогих средств.

Об этом сообщило издание «Добрые новости».

Как выяснилось, эффективно восстановить белизну подошвы можно с помощью обычной жидкости для снятия лака. Ее состав способен растворять частички грязи, въевшиеся в пористую резину, но при этом действует достаточно мягко, чтобы не повредить материал.

Для очистки нужно смочить ватный диск или губку в жидкости и протереть подошву. Пятна стоит немного потереть и оставить, чтобы средство подействовало. После высыхания остатки смывают водой с мылом. Если следы не исчезли полностью, процедуру можно повторить несколько раз.

Хозяйки отмечают, что этот способ убирает даже старые загрязнения: желтизну от времени, зеленые пятна от травы или темные следы от асфальта и почвы. Бонус — результат часто лучше, чем от зубной пасты или меламиновой губки.

В то же время есть важные предостережения: метод подходит только для белых резиновых подошв. Для кожаных вставок, деликатных тканей или цветных деталей он непригоден, ведь ацетон может повредить материал или изменить его оттенок.

