Секрет долговечного брака: психотерапевты определили идеальную разницу в возрасте между партнерами

Минимальная разница в возрасте является залогом счастливого брака / © Freepik

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Исследователи и психологи определили, что минимальная разница в возрасте или полное ее отсутствие является лучшим фундаментом для построения крепкого и продолжительного брака. Партнеры-сверстники значительно легче преодолевают жизненные кризисы и имеют схожие взгляды на финансы, здоровье и общие цели.

О выводах специалистов по идеальному возрастному разрыву пишет издание UNILAD.

Почему минимальная разница работает лучше всего

Психотерапевт Элоиз Скиннер отмечает, что лучшим вариантом для пары является разница в возрасте от 0 до 3 лет. По ее словам именно такой возрастной разрыв позволяет партнерам находиться на одном жизненном этапе. Это делает их максимально совместимыми как физически, так и ментально.

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«У вас больше шансов иметь одинаковые ожидания в финансовом плане по расходам, сбережениям и инвестициям, а также по здоровью», — объясняет эксперт.

Кроме того, научные исследования показывают, что пары с минимальной разницей в возрасте более устойчивы к стрессам. Они значительно легче проходят через сложные события в своем браке по сравнению с партнерами, принадлежащими к разным поколениям.

Опасность большого разрыва в возрасте

Значительная разница в этом возрасте часто приводит к возникновению неравномерной динамики власти в отношениях. Зачастую проблемы возникают тогда, когда старший партнер имеет существенно большие финансовые ресурсы, более высокий общественный статус или более успешную карьеру.

«Для устойчивых, долговременных отношений партнеры должны быть на одинаковых уровнях эмоциональной и психологической зрелости, что чаще встречается в парах с меньшей разницей в возрасте или ее отсутствием», — добавляет Скиннер.

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Это мнение подтверждают и масштабные исследования, опубликованные в Journal of Population Economics еще в 2017 году. Ученые обнаружили, что в парах с большой разницей в возрасте уровень удовлетворенности отношениями стремительно падает уже в первые 6–10 лет брака. Особенно быстрое снижение удовлетворенности фиксируется в семьях, где партнеры имеют разницу в 7 или более лет.

Напомним, страх потерять привлекательность в глазах партнера знаком многим, однако учёные успокаивают: первоначальная страсть не может продолжаться всегда . Но есть другие вещи, которые действительно держат пары вместе.

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