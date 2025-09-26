Секрет флористов: как сохранить гортензии в весе свежими до 2 недель

Гортезия / © ТСН

Гортензии по праву считаются одними из самых эффектных и желанных декоративных цветов в любом букете или интерьере. Однако этот цветок очень требователен и без должного ухода может быстро увянуть. Флористы поделились простыми, но критически важными правилами, которые помогут сохранить пышные шапки свежими до 10-14 дней.

Об этом пишет 24 канал.

Ключевой этап: Как правильно подрезать и подготовить стебель

Эксперт советует сосредоточиться на том, чтобы обеспечить цветку максимальный впитывание воды. Для этого необходимо выполнить несколько важных шагов:

Подрезка под углом: Стебли гортензий следует подрезать острым ножом под углом 45 градусов. Это увеличивает площадь контактирующей с водой поверхности.

Расщепление: После подрезки стебель нужно аккуратно расщепить на четыре части. Этот хитрый прием позволяет гортензии эффективнее «пить» воду и предотвращает быстрое увядание.

Удаление листьев: Лишние листья обязательно удаляют. Это критически важно, поскольку листья активно потребляют жидкость, не оставляя ее достаточно для большого соцветия.

Идеальное место и уход: Прохлада и влага

Даже идеально подготовленный цветок быстро увядает, если его поставить в неправильное место. Чтобы гортензии дольше стояли в весе, соблюдайте правила размещения и ухода:

Уровень воды: Воду наливают в вазу так, чтобы она доходила почти до самой цветочной шапки. Если ваза недостаточно высока, стебли следует подрезать соответственно короче.

Прохладное место: В азу следует разместить в прохладном месте, где температура не превышает комнатную. Chicago Botanic Garden отмечает, что гортензии нужно держать подальше от прямых солнечных лучей, батарей, отопительных приборов или сквозняков. Лучшее место — тень или полутень.

Опрыскивание: Дополнительно флористы советуют время от времени опрыскивать соцветия водой. Это помогает поддерживать необходимый уровень влаги и гарантирует свежесть цветка от 5 до 10 дней, а при идеальных условиях — и дольше.

