Секрет флористов: как сохранить гортензии в весе свежими до 2 недель
Пышные гортензии быстро увядают, но флористы поделились простыми секретами, как продлить их жизнь в весе до двух недель. Главный фокус на специальной подрезке и расщеплении стеблей.
Гортензии по праву считаются одними из самых эффектных и желанных декоративных цветов в любом букете или интерьере. Однако этот цветок очень требователен и без должного ухода может быстро увянуть. Флористы поделились простыми, но критически важными правилами, которые помогут сохранить пышные шапки свежими до 10-14 дней.
Об этом пишет 24 канал.
Ключевой этап: Как правильно подрезать и подготовить стебель
Эксперт советует сосредоточиться на том, чтобы обеспечить цветку максимальный впитывание воды. Для этого необходимо выполнить несколько важных шагов:
Подрезка под углом: Стебли гортензий следует подрезать острым ножом под углом 45 градусов. Это увеличивает площадь контактирующей с водой поверхности.
Расщепление: После подрезки стебель нужно аккуратно расщепить на четыре части. Этот хитрый прием позволяет гортензии эффективнее «пить» воду и предотвращает быстрое увядание.
Удаление листьев: Лишние листья обязательно удаляют. Это критически важно, поскольку листья активно потребляют жидкость, не оставляя ее достаточно для большого соцветия.
Идеальное место и уход: Прохлада и влага
Даже идеально подготовленный цветок быстро увядает, если его поставить в неправильное место. Чтобы гортензии дольше стояли в весе, соблюдайте правила размещения и ухода:
Уровень воды: Воду наливают в вазу так, чтобы она доходила почти до самой цветочной шапки. Если ваза недостаточно высока, стебли следует подрезать соответственно короче.
Прохладное место: В азу следует разместить в прохладном месте, где температура не превышает комнатную. Chicago Botanic Garden отмечает, что гортензии нужно держать подальше от прямых солнечных лучей, батарей, отопительных приборов или сквозняков. Лучшее место — тень или полутень.
Опрыскивание: Дополнительно флористы советуют время от времени опрыскивать соцветия водой. Это помогает поддерживать необходимый уровень влаги и гарантирует свежесть цветка от 5 до 10 дней, а при идеальных условиях — и дольше.
