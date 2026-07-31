Как правильно приготовить варенье / © pixabay.com

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Домашнее варенье не всегда получается таким густым, как хотелось бы. Особенно часто с этой проблемой сталкиваются во время приготовления лакомства из сочных ягод или фруктов, содержащих много влаги. В то же время, далеко не все хотят использовать крахмал или желатин, ведь они могут менять вкус и текстуру готового продукта.

К счастью, существует несколько проверенных методов, помогающих сделать варенье более густым естественным способом. О них — в материале ТСН.ua.

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Дольше уваривайте варенье

Самый простой способ получить густую консистенцию — дать лишней жидкости испариться. Во время длительной варки сироп становится более концентрированным, а варенье приобретает желаемую густоту.

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Чтобы не переварить ягоды или кусочки фруктов, опытные повара рекомендуют готовить десерт в несколько этапов. Массу доводят до кипения, варят 5–10 минут, после чего полностью охлаждают. Такую процедуру повторяют несколько раз.

Благодаря этому плоды лучше пропитываются сиропом, а готовый продукт получается густым без дополнительных загустителей.

Добавьте фрукты, богатые пектином.

Природным загустителем является пектин — растительное вещество, содержащееся во многих плодах. Больше всего ее в яблоках, айве, крыжовнике, смородине, сливах и цитрусовых.

Если варенье готовится из клубники, черешни, вишни или малины, к нему можно добавить несколько натертых кислых яблок или немного яблочного пюре. Во время варки пектин активизируется и помогает сиропу стать гуще.

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Еще один вариант — использовать кожицу или сок лимона. Цитрус не только улучшает консистенцию, но и делает вкус насыщеннее.

Используйте правильное соотношение сахара

Сахар выполняет не только роль консерванта. Он также оказывает влияние на плотность сиропа.

Если его мало, готовый десерт может оставаться жидким даже после продолжительной варки. Классическим считается соотношение друг к другу — один килограмм сахара на один килограмм плодов. В то же время, количество можно корректировать в зависимости от сладости фруктов и рецепта.

Важно помнить, что избыток сахара тоже нежелателен, ведь это может привести к кристаллизации варенья во время хранения.

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Готовьте небольшими порциями

Чем больше объем варенья в кастрюле, тем дольше испаряется жидкость. Поэтому опытные кулинары советуют не варить сразу весь урожай.

Небольшие порции прогреваются более равномерно, а сироп быстрее достигает нужной густоты. Кроме того, так легче контролировать процесс и не допустить пригорания.

Как проверить, готово ли варенье

Чтобы понять, достигло ли варенья нужной консистенции, можно воспользоваться простым способом.

Нанесите несколько капель сиропа на прохладную тарелку и оставьте на минутку. Если капля не растекается, а поверхность слегка сморщивается при надавливании ложкой, десерт достаточно густой.

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