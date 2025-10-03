Секрет густых волос без укладки: семь объемных причесок, которые работают мгновенно

Какие прически делают тонкие волосы более объемными / © unsplash.com

Конечно, современная индустрия предлагает множество средств — от текстурных спреев до специальных пенок, поднимающих волосы у корня. Но иногда достаточно правильной прически, чтобы шевелюра выглядела более густой, живой и полной естественного движения.

Профессиональные стилисты подобрали несколько безотказных решений, не требующих особых навыков, но оказывающих мгновенный эффект.

Классика 90-х: многослойность и блеск

Модные тенденции возвращают нас во времена объемных укладок 90-х. Секрет прически — в сочетании легких слоев, упругости и сияния. Для начала на влажные волосы наносят пенку объема и несколько капель масла для блеска.

Во время сушки пряди приподнимают у корня, а финальную форму придают большой круглой щеткой. Чтобы зафиксировать результат, каждую секцию охлаждают в закрепленном положении — гарантия максимального объема и устойчивости укладки.

Боковой пробор: быстрый прикорневой лифт

Самый простой способ мгновенно придать волосам объем — изменить привычный пробор на противоположную сторону. Такой прием мгновенно “поднимает” корни, создавая эффект естественного великолепия. Для длительного результата стилисты советуют зафиксировать прическу текстурным спреем и легко массировать зону у корня пальцами.

Двойной хвост: объем за две минуты

Для волос средней или большой длины отлично работает прием с “двойным” хвостом. Волосы разделяют горизонтально на две части: верхнюю закрепляют, нижнюю собирают в хвост, а затем накрывают их верхним слоем. В результате прическа выглядит более густой и длинной, а сделать ее можно буквально через несколько минут.

Стрижка “волчий срез” (wolf cut): слоистая текстура

Эта трендовая стрижка остается фаворитом уже несколько сезонов подряд. Ее главное преимущество — многослойность, придающая волосам движения и природный объем, особенно на волнистых прядях. Для более выразительной текстуры стилисты рекомендуют использовать праймеры и текстурные спреи.

Стиль Брижит Бардо: объем в ретро-эстетике

Образ легендарной Брижит Бардо — пример того, как объемная укладка может стать фирменным акцентом. Основное внимание сосредоточено на макушке: волосы начесывают или укладывают на большую щетку, а затем фиксируют роликами до полного охлаждения. Пробор оставляют плоским, чтобы подчеркнуть контраст между гладкой передней частью и пышным затылком.

Эти простые техники не нуждаются в салонном опыте, но создают эффект густых, ухоженных волос за считанные минуты. Выберите тот вариант, который лучше подходит вашему стилю, и прическа мгновенно засияет новым объемом.