Секрет хорошего урожая: чем удобрять чеснок весной

Весенняя подкормка чеснока помогает избежать пожелтения листьев и получить хороший урожай.

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Весной чеснок нуждается в первой подкормке, которая поможет ему быстро расти, сформировать большую луковицу и избежать пожелтения листьев. Для этого можно использовать натуральное органическое удобрение, содержащее все необходимые микроэлементы.

Об этом говорится на YouTube-канале "КориснеTV".

Эксперт рекомендует использовать гранулированный куриный помет, поскольку он:

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Содержит больше азота, фосфора и калия, что способствует росту растений.

Не содержит аммиака, который в свежем виде может обжечь корни и повредить растениям.

Не требует настаивания и обеззараживания, ведь в гранулах нет вредных насекомых и их личинок.

Для приготовления органической подкормки требуется одна литровая банка гранулированного куриного помета на 10 литров воды.

Удобрение должно настояться несколько часов, пока гранулы полностью не растворятся.

Как правильно удобрять чеснок

Перед внесением подкормки почву нужно увлажнить, чтобы корневая система чеснока, которая находится на глубине 10 см, смогла получить все полезные вещества.

Для разведения удобрения берется половина литровой банки концентрата на 10 л воды. Если нет гранулированного помета, можно использовать свежий куриный помет, но его следует настаивать 7 дней, чтобы уничтожить вредителей и нейтрализовать аммиак.

Хранение и использование

Готовый концентрат удобрения можно хранить до недели в закрытой емкости вдали от солнца. Из 10 литров концентрата выходит 200 литров готовой подкормки, чего хватит на целый огород.

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