Секрет хранения: как надежно защитить муку от насекомых и влаги на целый год

Муку лучше хранить в стеклянной банке / © Pixabay

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Муку после открытия заводского бумажного пакета лучше не хранить в таком виде. Продукт может впитывать влагу и запахи из кухни, а открытая упаковка не обеспечивает достаточной защиты от насекомых и воздуха.

Об этом говорится в публикации Love Deco.

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Почему муку продают в бумажных пакетах

Бумажный пакет имеет важное свойство — он пропускает воздух. Это позволяет лишней влаге, оставшейся в продукте после помола, испаряться. Для сухого продукта это важно, ведь избыток влаги может привести к образованию комочков и создать условия для порчи.

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Однако после открытия упаковки ситуация меняется. Если просто завернуть верхний край пакета или закрепить его зажимом, бумага не станет герметичной.

«Бумажный пакет подходит для муки, пока остается запечатанным», — говорится в публикации Love Deco.

Особенно это важно для цельнозерновой муки. В отличие от белой она содержит части зерна с природными жирами, которые после помола контактируют с кислородом. Поэтому такой продукт может быстрее окисляться и приобретать неприятный, прогорклый запах.

Влага, запахи и жучки

Открытая мука легко впитывает влагу из воздуха. В результате в ней могут образовываться комочки, а при неблагоприятных условиях повышается риск порчи.

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Не меньшей проблемой являются насекомые. Мука и другие зерновые продукты могут стать источником пищи для амбарных вредителей, а тонкая бумага не является надежным препятствием для них.

Кроме того, мука способна поглощать посторонние запахи. Поэтому открытый пакет лучше не держать рядом с луком, специями, бытовой химией и другими продуктами с резким ароматом.

В чем лучше хранить муку

После открытия упаковки муку рекомендуют пересыпать в герметичный контейнер. Это может быть стеклянная банка или качественный пищевой пластиковый контейнер с плотно закрывающейся крышкой.

Стекло удобно тем, что не впитывает запахи, не пористое и позволяет видеть количество продукта. Однако прозрачную емкость лучше держать в шкафу или кладовой, подальше от солнечного света.

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Пластиковый контейнер подходит для хранения, если он предназначен для контакта с пищевыми продуктами. Главное — чтобы он был сухим, чистым и плотно закрывался.

Для обычного хранения подойдет прохладный, сухой и темный кухонный шкаф. Муку можно держать в холодильнике или морозильной камере, если ее нужно сохранить дольше. В таком случае герметичность особенно важна, ведь продукт не должен впитывать влагу и запахи других продуктов.

Отдельно следует следить за цельнозерновой мукой: из-за более высокого содержания природных жиров ее рекомендуют хранить в холодильнике, чтобы замедлить процесс прогоркания.

Как правильно хранить муку — полезные советы

Проблема насекомых в муке возникает даже тогда, когда продукт поначалу кажется вполне нормальным. Жучки могут появиться даже в закрытых пачках, поэтому после покупки ее рекомендуют пересыпать в сухую герметичную емкость.

Большое значение имеет и температура. Муку можно временно замораживать, если нужно защитить ее от возможных вредителей и подольше сохранить продукт. После этого его рекомендуют вернуть в сухое темное место.

Если мука уже хранилась неправильно, следует проверить ее перед использованием. Неприятный запах или следы насекомых могут свидетельствовать о том, что продукт испортился. В таком случае использовать его для приготовления пищи не следует.

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