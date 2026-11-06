Секрет хрустящей корочки на мясе — заменить всего один ингредиент: неожиданный совет от шеф-повара

Жареное мясо 13 / 255

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Сделать панированное мясо значительно более хрустящим можно с помощью простой замены одного ингредиента. Вместо традиционной пшеничной муки опытные повара советуют использовать кукурузный крахмал. Он помогает сформировать более тонкую и хрустящую корочку во время жарки, не изменяя привычного способа приготовления мяса.

Об этом кулинарном приёме рассказывает венгерское издание Egeszseg Kalauz,сославшись на рекомендацию шеф-повара ресторана, удостоенного двух звёзд Michelin.

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Традиционная панировка мяса включает три последовательных этапа: сначала кусочки обваливают в муке, затем окунают в взбитое яйцо, а в конце обваливают в панировочных сухарях.

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Однако, по рекомендации шеф-повара, именно первый этап стоит немного изменить. Вместо обычной пшеничной муки следует использовать кукурузный крахмал.

При этом остальную часть рецепта можно оставить без изменений: яйца и панировочные сухари используются так же, как и при традиционном приготовлении.

Особенность этого способа заключается в свойствах крахмала. При нагревании он теряет влагу и образует более сухой, тонкий и хрупкий внешний слой, благодаря чему готовое мясо может приобрести более выраженную хрустящую корочку.

Как правильно использовать кукурузный крахмал

Чтобы получить желаемый результат, важно правильно подготовить мясо. Перед панировкой его нужно тщательно просушить бумажным полотенцем с обеих сторон.

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После этого кусочки обваливают в кукурузном крахмале, стряхивая его излишки. Важно, чтобы образовался тонкий равномерный слой, а не толстое белое покрытие.

Затем мясо окунают в взбитое яйцо, дают стечь излишкам и обваливают в панировочных сухарях. Особое внимание следует уделить краям кусочков, чтобы они также были полностью покрыты панировкой.

Готовые кусочки рекомендуется выкладывать в один слой, не укладывая их друг на друга, чтобы не повредить ещё мягкую оболочку.

На что следует обратить внимание

Авторы публикации отдельно предупреждают, что кукурузный крахмал и кукурузная мука — это разные продукты, которые не следует использовать как взаимозаменяемые.

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Крахмал получают из богатой крахмалом внутренней части зерна. Он представляет собой мелкий белый порошок и практически не имеет собственного вкуса.

В свою очередь, кукурузную муку получают путем измельчения зерна, поэтому она отличается по составу, консистенции и вкусовым качествам.

Именно кукурузный крахмал обеспечивает нужный эффект при жарке. Поэтому при покупке продукта важно проверять маркировку на упаковке.

Как влияет температура обжаривания

Даже правильный выбор ингредиентов не гарантирует идеального результата, если нарушить температурный режим.

Если жир недостаточно разогрет, панировка будет медленнее приобретать золотистый цвет и может впитать больше жира. Слишком высокая температура также нежелательна: внешняя оболочка быстро подгорит, тогда как середина мяса может остаться недостаточно прожаренной.

Кроме того, не рекомендуется выкладывать на сковороду слишком много кусочков одновременно. Это снижает температуру жира и мешает равномерному обжариванию.

После приготовления мясо можно на некоторое время положить на решетку или бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.

Напомним, известные шеф-повара, работающие в Великобритании, рассказали, какие популярные блюда в итальянских ресторанах могут свидетельствовать об отходе от традиционной кухни или использовании полуфабрикатов. Среди них — паста с курицей, карбонара со сливками, спагетти болоньезе и чесночный хлеб.

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