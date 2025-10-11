- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 69
- Время на прочтение
- 2 мин
Секрет идеально чистого ковра: копеечное средство из кухни, которое заменит химчистку
Даже если на ковре нет пятен, он скапливает грязь и бактерии, а обычный пылесос не помогает. Эксперты назвали удивительный метод, позволяющий глубоко очистить и освежить ковер без дорогостоящей техники и химикатов.
Если ваш ковер потерял свежесть, появился неприятный запах, а на химчистку нет ни времени, ни денег — не беда! Экспертка по экоуборке раскрыла гениальный, простой и копеечный трюк, как с помощью обычной пищевой соды обновить ковер буквально за ночь и без труда.
Об этом пишет Express.
Даже если на ковре нет видимых пятен, его волокна являются настоящим магнитом для пыли, волос, шерсти животных, бактерий и неприятных запахов. Обычный пылесос убирает только поверхностную грязь, но не справляется с глубокими загрязнениями. Эксперты рекомендуют проводить глубокую чистку каждые 12-18 месяцев, но что делать между этими процедурами?
Секретный ингредиент из вашей кухни
Основательница бренда экочистки Seep Лора Харнетт предлагает забыть об агрессивной химии и часах, проведенных на коленях со щеткой. Решение скрывается на вашей кухне — это обычная пищевая сода.
Благодаря своим щелочным свойствам сода является естественным абсорбентом, помогающим растворять жир и грязь, а главное — нейтрализовать даже самые стойкие запахи, например, от домашних питомцев.
«Ночной» метод: пошаговая инструкция
Этот метод гениален в своей простоте, ведь ковер будет чиститься, пока вы спите!
Посыпьте ковер содой: Вечером перед сном обильно посыпьте всю поверхность ковра сухой пищевой содой. Не бойтесь использовать достаточное количество.
Оставьте на ночь: просто оставьте соду работать. За ночь она впитает всю грязь, жир и неприятные запахи.
Пропылососьте утром: На следующее утро тщательно пропылососьте ковер. Вместе с содой вы уберете все, что она впитала.
Перед первым использованием обязательно протестируйте этот метод на небольшом, незаметном участке ковра.
После такой простой процедуры ваш ковер станет значительно свежее, более мягкое, а все неприятные запахи исчезнут. Этот лайфхак идеально подходит для регулярного обновления ковровых покрытий между генеральными чистками, помогая поддерживать чистоту и здоровую атмосферу дома без лишних усилий и затрат.
Напомним, эксперты по стирке посоветовали простой лайфхак для быстрой сушки одежды в квартире в холодное время года. Вместо того чтобы развешивать вещи непосредственно на перекладинах сушилки, они рекомендуют сначала одевать их на плечики (вешалки), а уже потом размещать на сушилке. Такой способ значительно улучшает циркуляцию ускоряющего высыхания воздуха, уменьшает количество складок на одежде и экономит время на глажке.