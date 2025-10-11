ТСН в социальных сетях

Секрет идеально чистого ковра: копеечное средство из кухни, которое заменит химчистку

Даже если на ковре нет пятен, он скапливает грязь и бактерии, а обычный пылесос не помогает. Эксперты назвали удивительный метод, позволяющий глубоко очистить и освежить ковер без дорогостоящей техники и химикатов.

Дарья Щербак
Уборка

Уборка / © Freepik

Если ваш ковер потерял свежесть, появился неприятный запах, а на химчистку нет ни времени, ни денег — не беда! Экспертка по экоуборке раскрыла гениальный, простой и копеечный трюк, как с помощью обычной пищевой соды обновить ковер буквально за ночь и без труда.

Об этом пишет Express.

Даже если на ковре нет видимых пятен, его волокна являются настоящим магнитом для пыли, волос, шерсти животных, бактерий и неприятных запахов. Обычный пылесос убирает только поверхностную грязь, но не справляется с глубокими загрязнениями. Эксперты рекомендуют проводить глубокую чистку каждые 12-18 месяцев, но что делать между этими процедурами?

Секретный ингредиент из вашей кухни

Основательница бренда экочистки Seep Лора Харнетт предлагает забыть об агрессивной химии и часах, проведенных на коленях со щеткой. Решение скрывается на вашей кухне — это обычная пищевая сода.

Благодаря своим щелочным свойствам сода является естественным абсорбентом, помогающим растворять жир и грязь, а главное — нейтрализовать даже самые стойкие запахи, например, от домашних питомцев.

«Ночной» метод: пошаговая инструкция

Этот метод гениален в своей простоте, ведь ковер будет чиститься, пока вы спите!

  • Посыпьте ковер содой: Вечером перед сном обильно посыпьте всю поверхность ковра сухой пищевой содой. Не бойтесь использовать достаточное количество.

  • Оставьте на ночь: просто оставьте соду работать. За ночь она впитает всю грязь, жир и неприятные запахи.

  • Пропылососьте утром: На следующее утро тщательно пропылососьте ковер. Вместе с содой вы уберете все, что она впитала.

Перед первым использованием обязательно протестируйте этот метод на небольшом, незаметном участке ковра.

После такой простой процедуры ваш ковер станет значительно свежее, более мягкое, а все неприятные запахи исчезнут. Этот лайфхак идеально подходит для регулярного обновления ковровых покрытий между генеральными чистками, помогая поддерживать чистоту и здоровую атмосферу дома без лишних усилий и затрат.

Напомним, эксперты по стирке посоветовали простой лайфхак для быстрой сушки одежды в квартире в холодное время года. Вместо того чтобы развешивать вещи непосредственно на перекладинах сушилки, они рекомендуют сначала одевать их на плечики (вешалки), а уже потом размещать на сушилке. Такой способ значительно улучшает циркуляцию ускоряющего высыхания воздуха, уменьшает количество складок на одежде и экономит время на глажке.

