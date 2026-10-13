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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Время на прочтение
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Секрет идеального горячего шоколада: как сочетать любимый зимний напиток с разными продуктами

Горячий шоколад можно подавать не только в качестве самостоятельного напитка, но и сочетать с солеными закусками, сырами и выпечкой.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Секрет идеального горячего шоколада: как сочетать любимый зимний напиток с разными продуктами

Горячий шоколад / © Freepik

Эксперт по горячему шоколаду рассказал, как раскрыть новые вкусы любимого зимнего напитка.

Об этом говорится в dailymail.

Долгое время горячий шоколад считали простым сладким напитком, больше нравится детям и напоминает о детстве. Однако в последние годы специализированные кофейни, где предлагают разные виды горячего шоколада и необычные вкусовые сочетания, становятся все более популярными.

Основатель сети кафе Йенс Кнупс убежден, что горячий шоколад имеет значительный кулинарный потенциал. По его словам, напиток можно совмещать с едой так же продуманно, как вино с мясом или эспрессо с насыщенными десертами.

«Горячий шоколад часто воспринимают как напиток, который просто пьют отдельно, но это интересный ингредиент, который может быть удивительно универсальным в сочетании с едой. Как и в случае с вином или кофе, главное — найти баланс между сладостью, горечью, соленостью и текстурой», — объяснил эксперт.

В кафе посетителям предлагают шоколад с разным содержанием какао — от сладкого белого шоколада с 28% какао-масла до насыщенного экстрачерного со 100% какао. Напиток можно дополнять травами, специями и солью.

Кнупс советует воспринимать горячий шоколад не просто как напиток, а как ингредиент, вкус которого можно раскрыть с помощью правильных сочетаний.

Белый шоколад / © Pexels

Белый шоколад / © Pexels

Белый шоколад с голубыми сырами

Белый горячий шоколад часто критикуют за чрезмерную сладость. Однако именно это свойство делает его удачным дополнением к продуктам с выраженным соленым вкусом.

Эксперт советует попробовать напиток с голубыми сырами, в частности, стилтоном или рокфором. Их насыщенный, острый и соленый вкус контрастирует со сливочной сладостью белого шоколада.

Такое сочетание можно использовать для необычной творожной тарелки в конце ужина. Вместо традиционного вина в сыр подают небольшие порции теплого белого горячего шоколада — примерно объемом чашки для эспрессо. Сливочная текстура напитка смягчает соленость творога и создает контраст вкусов.

Молочный шоколад — с солеными кренделями

Классический молочный шоколад имеет мягкий, округлый вкус со сливочными нотами. Чтобы напиток не казался слишком тяжелым и сладким, его рекомендуют сочетать с солеными закусками.

Один из вариантов — большой баварский крендель, или брецель. Золотая хрустящая корочка, мягкая середина и крупинки соли хорошо дополняют чашку горячего молочного шоколада.

Эксперт предлагает погружать кусочки соленого кренделя прямо в напиток. Соль помогает сбалансировать сладость шоколада и подчеркивает карамельные и ореховые оттенки.

Такую комбинацию можно использовать не только в качестве десерта, но и в качестве сытного завтрака или позднего завтрака в выходной день.

Горячий шоколад / © pexels.com

Горячий шоколад / © pexels.com

Черный шоколад — с выпечкой и специями

Для черного горячего шоколада, содержание какао, в котором может составлять от 54% до 70% и более, действуют другие правила. Он обладает выраженной горечи, кислотностью и насыщенным вкусом, поэтому хорошо сочетается со сладкой выпечкой и ароматными специями.

Если дома остались панетоне, пряный фруктовый пирог или уже начали подсыхать рождественский пудинг, их можно использовать для приготовления десерта.

Для этого выпечку нарезают кусочками, выкладывают в миску и обильно поливают густым теплым черным горячим шоколадом. Напиток смягчает сухую мякоть, а также подчеркивает вкусы корицы, мускатного ореха, изюма и цукатов.

По словам эксперта, понимание того, как различные виды шоколада взаимодействуют солеными, сладкими и пряными продуктами, позволяет экспериментировать со вкусами и превращать обычный напиток в часть полноценного десерта.

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