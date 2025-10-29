Секрет идеальной чистоты: какой водой мыть пол, чтобы не испортить покрытие

Пол / © pixabay.com

Казалось бы, что может быть проще мытья полов? Однако даже здесь есть нюансы, которые могут стоить вам напольного покрытия. Многие до сих пор спорят, какая вода лучше — кипяток для дезинфекции или ледяная «для свежести». Опытные горничные и клинеры дали четкий ответ: при выборе неправильной температуры вы рискуете получить липкий пол и разводы.

Об этом пишут «Хорошие новости».

Желание отмыть все до блеска часто толкает хозяек на использование очень горячей воды. Однако специалисты предостерегают: это может быть агрессивно для многих видов покрытия.

Больше всего страдает линолеум. Горячая вода может не только деформировать его, но и из-за активной реакции с моющими средствами оставить после себя неприятный липкий слой, от которого потом почти невозможно избавиться.

С другой стороны, холодная вода из-под крана — плохой помощник в борьбе с настоящей грязью. Она просто не справится со сложными загрязнениями, особенно на кухне. Пятна от жира и остатки пищи у плиты так и останутся на своем месте, сколько бы вы ни терли.

Так где правда? Опытные клинеры советуют использовать исключительно теплую воду. Идеальная температура — 40, максимум 50 градусов.

Этого вполне достаточно, чтобы моющие средства активировались, жир растворился, а вся грязь эффективно смылась. При этом такая температура безопасна для покрытий и, главное, не оставляет после себя разводов.

Секретное оружие для дезинфекции

Если же нужно не просто убрать пыль, но и продезинфицировать пол, не торопитесь лить хлорку. Особенно если в доме есть маленькие дети или домашние животные.

Для эффективной борьбы с бактериями и грязью отлично подойдет обычный столовый уксус. Он не дает такого стойкого химического запаха, но отлично дезинфицирует поверхности. Специалисты также советуют, даже если на моющем средстве написано «не нуждается в смывании», лучше всегда дополнительно промыть пол чистой теплой водой.

Напомним, предметы повседневного потребления, которые есть почти в каждом доме, могут представлять угрозу для здоровья. Ведущий гастроэнтеролог Гарвардского университета Саурабх Сети предостерегает: на вашей кухне могут прятаться три вещи, от которых стоит избавиться как можно скорее.

Первой в списке врач называет пластиковую разделочную доску — привычный предмет, который есть почти в каждом доме.

Второй опасностью он считает антипригарные сковороды. Особую угрозу представляют поцарапанные или поврежденные изделия, их покрытие содержит так называемые «вечные химикаты» (PFAS) — вещества, которые связывают с развитием онкологических и других серьезных заболеваний.

Эксперт отмечает: поврежденные антипригарные сковородки нужно немедленно выбрасывать во избежание возможных рисков для здоровья.