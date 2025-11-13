Секрет исцеления: как "гормон любви" и объятия ускоряют заживление ран

Любовь / © Credits

Реклама

Эмоциональная и физическая близость с партнером и носовой спрей с «гормоном любви» окситоцином ускорили заживление небольших ран у здоровых людей. При этом отдельно эти подходы не оказывали влияния на заживление ран, поэтому важно было именно их сочетание.

Исследования опубликовали в журнале JAMA Psychiatry.

Ученые надеются, что такой способ вмешательства поможет залечивать раны и у людей, у которых ухудшена регенерация, например в старшем возрасте или из-за сахарного диабета, или тяжелые до заживления ранения.

Реклама

Как испытывали новые методы заживления ран

Для исследования ученые пригласили 80 здоровых гетеросексуальных пар со средним 27 лет. На них испытывали эффективность введения окситоцинового спрея дважды в день и упражнения, в ходе которых партнеры должны были делать друг другу комплименты, трижды в неделю.

Участников разделили на четыре группы: первая получала спрей и делала упражнение, вторая — делала упражнение и получала плацебо спрей, третья — получала окситоциновый спрей без упражнения, а четвертая — не делала упражнение и получала плацебо.

Сочетание спрея с окситоцином и упражнений с комплиментами привело к уменьшению глубины и размера ран на предплечье, которые участники получили в начале исследования. Однако наиболее заметным был эффект у людей, которые в течение недельного исследования имели физический контакт со своими партнерами: помогали как объятия, так и сексуальная активность. У этих людей также заметили более низкий уровень гормона стресса кортизола. Это свидетельствует о том, что физический контакт способствовал заживлению ран не только из-за выделения окситоцина, обладающего противовоспалительными свойствами, но и благодаря уменьшению стресса.

Напомним, ученые проявили удивительную закономерность: люди с психическими расстройствами ищут подобных себе партнеров.