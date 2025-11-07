ТСН в социальных сетях

Секрет кореянок: как носить шапку и хранить безупречный объем волос зимой

Предлагаем корейский лайфхак по ношению шапки, который помогает сохранить великолепие и ухоженный вид волос даже под тяжелым зимним головным убором.

Татьяна Мележик
Как носят шапку кореянки, чтобы не испортить прическу

Как носят шапку кореянки, чтобы не испортить прическу / © unsplash.com

Зимой шапка действительно незаменима, однако после ее снятия прическа часто «падает», выглядит плоской, а пряди — смятыми и взъерошенными. Девушки из Южной Кореи нашли простой, но эффективный способ, позволяющий избежать этого и поддерживать естественный объем.

Суть метода очень проста: перед тем как надеть шапку, наклоните голову вперед, позволив волосам свободно спуститься. В таком положении аккуратно наденьте головной убор поверх прядей, после чего слегка распределите их руками по линии лица.

Эффект приятно впечатляет: прическа сохраняет форму и легкость, а волосы выглядят объемными и густыми. Попробуйте корейскую технику — вполне возможно, она станет вашим любимым зимним спасением.

