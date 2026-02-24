- Дата публикации
Секрет, который скрывают профессиональные повара: что добавить в молоко, чтобы оно не выкипало во время варки
Кто хоть раз отворачивался от кастрюли всего на секунду, тот знает: молоко мгновенно убегает, оставляя после себя хаос на плите. Кажется, будто оно делает это специально — назло хозяйке.
Кулинары уверяют: существует простой способ остановить выкипание. И он очень прост.
Секрет — всего одна капля растительного масла. Она создает тонкую плёнку на поверхности молока и не дает пены подниматься слишком высоко.
Когда молоко закипает, пузырьки стремятся вверх. Масляная плёнка нарушает их структуру и удерживает пену внутри.
Этот трюк работает даже с домашним молоком, которое особенно любит убежать из кастрюли. Масло стабилизирует поверхность и делает кипение более спокойным.
Самое главное — добавлять масло в самом начале. Тогда плёнка успевает сформироваться до активного кипения.
Некоторые хозяйки используют сливочное масло. Оно тоже помогает, но придает легкий аромат.
Растительное масло нейтрально и не меняет вкус, поэтому именно его чаще всего применяют в кулинарии.
Профессионалы кухни прибавляют: этот способ подходит даже для каш на молоке. Пена поднимается мягче и блюдо готовится спокойнее.
Если молоко уже начало «убегать», кастрюлю можно быстро снять с огня. Но капля растительного масла решает проблему заранее.
Особенно полезен этот метод на газовых плитах, где молоко убегает быстрее из-за резкого нагревания.