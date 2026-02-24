Секрет, который скрывают профессиональные повара: что добавить в молоко, чтобы оно не выкипало во время варки

Что добавить в молоко чтобы не "убегало" / © pexels.com

Кулинары уверяют: существует простой способ остановить выкипание. И он очень прост.

Секрет — всего одна капля растительного масла. Она создает тонкую плёнку на поверхности молока и не дает пены подниматься слишком высоко.

Когда молоко закипает, пузырьки стремятся вверх. Масляная плёнка нарушает их структуру и удерживает пену внутри.

Этот трюк работает даже с домашним молоком, которое особенно любит убежать из кастрюли. Масло стабилизирует поверхность и делает кипение более спокойным.

Самое главное — добавлять масло в самом начале. Тогда плёнка успевает сформироваться до активного кипения.

Некоторые хозяйки используют сливочное масло. Оно тоже помогает, но придает легкий аромат.

Растительное масло нейтрально и не меняет вкус, поэтому именно его чаще всего применяют в кулинарии.

Профессионалы кухни прибавляют: этот способ подходит даже для каш на молоке. Пена поднимается мягче и блюдо готовится спокойнее.

Если молоко уже начало «убегать», кастрюлю можно быстро снять с огня. Но капля растительного масла решает проблему заранее.

Особенно полезен этот метод на газовых плитах, где молоко убегает быстрее из-за резкого нагревания.