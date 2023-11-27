Секрет красоты корейских женщин: как выглядеть молодо в зрелом возрасте

Кореянки могут похвастаться молодостью и красотой даже когда им далеко за сорок. И это неудивительно, поскольку у них есть секретный ингредиент, который помогает им сохранять эластичность и здоровье кожи. Сегодня корейская косметика достаточно популярна во всем мире, но корейские женщины не ограничиваются ею. Они используют одно подручное средство, которое может сделать себе любая женщина. Рассказываем, что это естественный эликсир молодости и красоты.

Рисовая вода для красоты и здоровья кожи

Очистка. Кореянки активно используют рисовую воду в уходе за своей кожей. Такой настой за счет своего природного происхождения отлично справляется с очищением кожи, не нанося ей никакого вреда. Также рисовая вода увлажняет кожу и питает ее, одновременно справляясь с очищением. Корейские женщины просто настаивают воду, засыпая в нее чуть-чуть риса, а затем используют это средство для сохранения молодости своей кожи.

Кореянки активно используют рисовую воду в уходе за своей кожей. Такой настой за счет своего природного происхождения отлично справляется с очищением кожи, не нанося ей никакого вреда. Также рисовая вода увлажняет кожу и питает ее, одновременно справляясь с очищением. Корейские женщины просто настаивают воду, засыпая в нее чуть-чуть риса, а затем используют это средство для сохранения молодости своей кожи. Питание. Рисовая вода, которую настаивают кореянки на рисовых зернах, помогает питать кожу, также подходит для лечения солнечных ожогов. Корейские женщины этим средством тоже тонизируют свою кожу. Для этого нужно ватным диском протереть кожу лица дважды в день. Этого будет вполне достаточно, чтобы кожа выглядела сияющей и гладкой.

Рисовая вода, которую настаивают кореянки на рисовых зернах, помогает питать кожу, также подходит для лечения солнечных ожогов. Корейские женщины этим средством тоже тонизируют свою кожу. Для этого нужно ватным диском протереть кожу лица дважды в день. Этого будет вполне достаточно, чтобы кожа выглядела сияющей и гладкой. Борьба с жирным блеском. Рисовая вода не только успокаивает и питает кожу лица, но и предотвращает появление прыщей и матирует кожу, лишая жирного блеска. Для этого нужно сделать настой, а затем умываться дважды в день. Или можно протирать кожу лица, как тоником, каждый день. Тогда она будет гладкой и матовой.

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